Lucía y Lobo siguen teniendo algo en común. Hace ya un año que ambos se conocieron en 'La isla de las tentaciones' y comenzaron una relación juntos, sin embargo, después de varias infidelidades por parte del joven, ambos decidieron romper todo vínculo. De hecho no tardaron en borrar todas las fotos que les unían en Instagram. Sin embargo, algo les mantendrá unidos desde entonces y es que, según ha revelado Lucía, está embarazada. "Tenía muchas ganas de contarlo", ha asegurado la gaditana en medio de las lágrimas.

La joven no ha podido más las ganas de compartir la gran noticia y, finalmente, lo ha anunciado casi al finalizar uno de los programas de este nuevo concurso soltando una bomba que a Álvaro y Nagore les ha costado digerir. "Vaya...", soltaba la presentadora quien le preguntaba rápidamente si estaba bien, contenta y feliz, a lo que Lucía no esperaba para contestar que sí, que estaba todo bien, pero que había tomado una decisión con respecto a su concurso. "Tengo ganas de ir a mi casa con mi familia", explicaba emocionada.

Cuatro

Ahora parece que ya encaja la amenaza de Lobo tras la ruptura con su ex. El anuncio ha pillado de sorpresa a Isaac, quien estaba en su casa atento al concurso de su ex novia y madre de su futuro hijo, y parece que no le ha gustado nada, por lo que no ha dudado en romper su silencio a través de redes sociales.

"Bueno chicos ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho. No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", aseguraba en una story de Instagram. "Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien".

Ciertamente no le ha sentado nada bien que lo contara sin consultarle aunque Lucía explicaba el motivo que le había llevado a ello: "Ya no sabía cómo disimular en la fiesta, por eso con ellos estaba muy distante...", explicaba, "lo que necesito es ir a casa con mi familia". Aunque el lunes volverá al concurso para explicar todos los detalles. ¿Lo hará con Lobo?

