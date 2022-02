Lucía Sánchez fue la encargada de confirmar hace unas semanas que ella e Isaac Torres habían puesto punto y final a su relación. Además, la joven aprovechó su canal de 'Mtmad' para asegurar que todo sucedió después de que ella pillase a su entonces pareja con otra chica en la cama. Ante estas declaraciones, el ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido romper su silencio para contar su versión sobre todo lo ocurrido, asegurando que su ex pareja es "una mentirosa".

Isaac Torres ha grabado un vídeo para 'Mtmad' aclarando que nada de lo que se ha contado es cierto. "A mí me han engañado y entiendo que también os lo haya hecho a vosotros. Me he quitado toneladas de angustia y de malestar", ha explicado asegurando que tras haberlo dejado con ella se siente mucho más liberado. De hecho, ha dejado claro que no existe ninguna posibilidad de una nueva reconciliación, y es que tiene claro que nunca podría volver a estar con ella. "Con Lucía he pasado los mejores momentos de toda mi vida pero también los peores".

Mtmad

El ex de Marina ha confesado que después de haberle sido infiel en 'La Última Tentación', la inseguridad en Lucía aumentó. "Lo he hecho todo por ella y lo he dado todo por ella para que no se sintiese mal ni insegura. Ella es así y yo no puedo hacer más", ha desvelado reconociendo que, aunque en un primer momento le entendía, finalmente comenzó a cansarse y es que sentía que si le había perdonado era para olvidarlo todo y empezar de cero.

Finalmente, el detonante se produjo cuando coincidió con Bela en un bolo. "Yo no sabía que ella estaría en la discoteca de enfrente, pensaba que lo tenía a una hora y media de distancia. Cuando Lucía se enteró me llamó insultándome", ha indicado. Tras esto, dieron por finalizada su relación en buenos términos. "Lo dejamos bien e incluso yo le dije que me quería quedar con el piso de Jerez y ella no tuvo ningún problema".

Mtmad

En cuanto al incidente en el que le encontró en la cama con otra, Isaac ha asegurado que en ese momento ya no estaban juntos. "Ella tenía algunas cosas en el piso y esa mañana vino y me vio con una chica pero yo ya estaba soltero. No lo vi tan malo", ha explicado reconociendo que, aunque puede parecer que fue pronto para hacer eso, él ya no tenía que dar explicaciones y venía de estar cansado y agotado de su relación con Lucía. "Después de lo que pasó yo entiendo que estés enfadada pero no haces las perrerías que me hizo como romperme todos los juegos, tirarme la ropa cuando estaba fuera… tonterías que demuestran como es cada persona".

Mediaset

Isaac Torres ha comparado a Lucía con Marina asegurando que mientras que la segunda es toda una "mujer", la ex de Manuel le parece una "niñata". De hecho, le acusado de ser "mala" y estar constantemente planeando cómo atacar a otra persona por si le hacen daño. Ahora, espera poder seguir con su vida pese a que le duele que ella no le deja ver al perrito que tenían en común. "No voy a luchar por él porque sé que lo necesita más que yo y fue un regalo que le hice pero me gustaría volver a verlo".

Por último, ha querido mandarle un mensaje a Lucía con una 'amenaza' encubierta, y es que ha aclarado que ha sido muy bueno al no contar lo peor que le hizo. "Te deseo lo mejor y que seas feliz, aunque por desgracia yo sé que no lo vas a ser. He sido muy bueno, hay muchas cosas que me he callado. Sigue con tu vida que yo hago la mía", ha zanjado.

