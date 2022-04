Cristina Porta ha roto su silencio y ha desvelado más detalles acerca de su ruptura con Luca Onestini. Lo cierto es que la periodista ha intentando ser muy discreta sobre este asunto y solo se pronunció después de que el italiano decidiese confirmar la noticia a través de sus redes sociales con un duro mensaje en el que aseguraba que era la periodista quien le había "echado" de casa. Ahora, la ex concursante de 'Secret Story' ha decidido comenzar un canal de 'Mtmad', llamado 'Ingobernable', donde ha hablado sobre lo sucedido.

La periodista, que ha confesado estar muy feliz de emprender esta nueva aventura, ha asegurado que tras su ruptura con Luca siempre tuvo presente la frase que dijo dentro de la casa de los secretos donde le aseguraba que aunque él le hiciese daño ella nunca le haría nada. "Pensaba que iba a morir con esa frase pero al final, cuando te hacen daño piensas…si me estás haciendo daño es porque no me quieres como yo te quiero a ti", ha indicado.

Lo cierto es que durante estas últimas semanas han mantenido varios enfrentamientos a través de sus redes sociales, donde se han mandado numerosas indirectas. Ahora, para poder conocer mejor su postura, Cristina Porta ha desvelado la "locura por amor" que estuvo dispuesta a hacer por él. "Me planté en Bolonia sin decírselo a nadie. Me planté allí porque soy una tía valiente como para afrontar las cosas. Necesitaba ir para quedarme a gusto", ha explicado reconociendo que necesitaba que Luca le mirase a los ojos y le dijese qué estaba ocurriendo.

La colaboradora ha reconocido que no siente que haya pasado nada grave entre ellos para que las cosas hubiesen terminado de esa forma. Además, con este gesto quería demostrarle que estaba equivocado cuando decía que ella no le quería. "Una vez me dijo que había soñado que iba a Bolonia a visitarle, asegurando que no me veía capaz de hacerlo. Quería demostrarle que sí", ha indicado.

Sin embargo, parece que las cosas no fueron tal y como ella se esperaba. "Le mandé la ubicación, le llamé y no me decía nada. El dueño del hotel era su amigo y no dejaba de mirarme...Le mandé un mensaje diciéndole que estaba allí, que si no me iba a contestar. Cogí una habitación en ese hotel y pensaba que vendría", ha confesado. Un reencuentro que nunca se produjo, y es que él nunca le respondió, en vez de eso subió un 'storie' poniendo que se encontraba en una playa a una hora del hotel'.

Tras ver esto, Cristina Porta decidió adelantar su vuelo, que lo había cogido para dentro de dos días pensando que así tendrían tiempo para hablar. "No pude dejar de llorar, bueno llevo llorando todos los días desde que salí de la casa", ha reconocido. Pese a todo, la periodista ha asegurado que no se arrepiente de lo que hizo, ya que considera que ese viaje le ayudó a darse cuenta de que él no le quiere. Ahora, lo único que desea es poder pasar página, y es que ha confesado que ya no puede ver ni los vídeos que le mandan resumiendo la historia de amor que vivió dentro de la casa de los secretos, ya que ha confesado que para ella sí fue real y no consigue entender cómo han podido terminar de esa forma.

