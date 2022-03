Luca Onestini fue el encargado de confirmar hace unas semanas que su relación con Cristina Porta había llegado a su fin. El italiano decidía compartir un mensaje a través de sus redes sociales cargando contra la periodista tras acusarle de "no dejarle entrar en el piso" y anunciando que habían roto. Ahora, la colaboradora ha desvelado en 'Secret Story' cómo se encuentra tras todo lo ocurrido. "No estoy bien pero estoy trabajando. No hubo despedida", ha indicado dejando ver que no tuvieron ninguna conversación tras decidir que su amor había llegado a su fin.

La colaboradora ha reconocido que le duele ver cómo han acabado las cosas entre ellos. "Las cosas se pueden acabar bien, elegante y con madurez. Si quieres a alguien se pueden hacer las cosas mejor", ha explicado. Además, no ha dudado en lanzarle una 'pullita' a su ex pareja. "Estoy dolida. Lo digo aquí porque nuestra historia surgió dentro de la casa de los secretos. Me parece infantil hacerlo en redes sociales", ha indicado haciendo una clara referencia al mensaje que publicó el italiano.

Finalmente, Cristina Porta no ha podido más y se ha terminado derrumbando al recordar cómo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra le hizo una importante promesa. "En esa casa yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciese a mi y no lo voy a hacer", ha recalcado. Un momento en el que ha aprovechado para reconocer que le sigue sintiendo cosa por él. "Yo a él no le puedo querer más pero tampoco me puedo querer yo menos".

Además, la periodista no ha dudado en mandarle un mensaje en el que le desea que "encuentre la felicidad que ella no ha podido darle". Un momento que ha querido aprovechar para pedir respeto tras lo sucedido. "Yo pido respeto por él pero el primero que me tiene que respetar es él a mi", ha indicado.

Por su parte, Miguel Frigenti, que fue uno de los más críticos con la pareja, ha decidido dejar atrás las diferencias que terminó teniendo con Cristina Porta dentro de la casa de los secretos para darle un mensaje de ánimo. "Cristina antepuso su concurso a Luca se entregó al cien por cien. Creo que dará en el futuro las gracias porque quien no merece la pena cuanto antes desaparezca de tu vida mejor", ha zanjado.

