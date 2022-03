Sólo hace unos días que os hablábamos de una crisis entre Luca Onestini y Cristina Porta, y aunque ellos quisieron mostrarse unidos subiendo fotos juntos de la mano y cenando, finalmente los problemas de la pareja han terminado aflorando ¡y han roto! El italiano ha querido ser más que claro con su último mensaje en Instagram, dejando caer que su relación con la periodista ya es agua pasada tras decidir ambos "que cada uno siga su camino". Una noticia que llega pocos días después de que Cristina decidiera tatuarse por él.

Al parecer, Luca se ha hartado de ciertas actitudes de la joven, como que se haría la remolona para no verle o que ni siquiera le cogía ya el teléfono cuando él la llamaba, aunque uno de los detalles feos que más le ha molestado ha sido un tuit: "No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tuit diciendo que se siente sola sí tiene tiempo", se ha quejado Luca, que ha expuesto su malestar: "Me duele mucho todo esto y no me lo merezco". Acto seguido, hemos podido comprobar que ya ni siquiera se siguen en Instagram, claro síntoma de que lo suyo ha llegado definitivamente a su fin.

Luca Onestini Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De momento, Cristina Porta no se ha pronunciado, pero el tuit al que se refería Luca era éste, del pasado día 13, tan sólo unos días después del concierto que Rocío Carrasco organizó en Madrid, y donde se mostraron de lo más juguetones y cariñosos:

Cristina Porta Twitter

Cristina y Luca se conocieron en el reality 'Secret Story'. Su relación enganchó a miles de seguidores del programa, y aunque al principio les costó arrancar y también tuvieron sus rifirrafes, el amor todo lo pudo. A ella se le notó que desde el principio en 'Secret Story' que Luca le hacía tilín, pero él, además de no mostrarse muy cariñoso, parecía que pasaba, aunque cuando ella se alejaba, él corría detrás, hasta que finalmente los dos se dejaron llevar por la pasión y dejaron de contener sus sentimientos. Por supuesto, también tuvieron su buena crisis dentro del reality, pero finalmente triunfó el amor y hasta consiguieron llegar a la final juntos, donde él se proclamó ganador.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io