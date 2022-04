Marina Ruiz y Hugo Paz, una de las parejas más solidas, han roto

Otras parejas que lo han dejado este 2022

Hace sólo un mes que Marina Ruiz hablaba de sus planes de futuro con Hugo Paz. La pareja estaba deseando tener hijos, pero habían decidido esperar un tiempo... y menos mal, porque ahora se ha sabido que llevaban un tiempo mal como pareja y, finalmente, y contra todo pronóstico, han roto después de dos años de relación. Marina había decidido dejar pasar el tiempo para intentar recomponerse, pero visto que Hugo Paz había publicado un post anunciando la ruptura y pidiendo respeto, ahora Marina ha querido utilizar su canal para contar la verdad sobre qué ha pasado.

Completamente rota, con la cara hinchada de haber estado llorando y la voz tomada, Marina no ha querido entrar en detalles, pero sí dejar clara una cosa: su vida, tras mudarse junto a Hugo a Puerto de Santa María, no fue precisamente de color de rosa. "No me preguntéis por qué, yo allí no me hallaba. Yo soy una persona sociable, de hacer amigos en seguida... y allí no me nacía. Me encontraba triste. Yo toda mi vida la tenía hecha en Córdoba, y después de 6 años, era como empezar de cero", se ha lamentado.

Otro de los problemas que ha contado Marina y que ha desembocado en la ruptura era ha sido su imparable estilo de vida: "Yo tenía a mi padre a 10 horas en coche, porque vive en Tarragona, y a mi madre a 4 horas y pico. Yo empiezo a moverme más y más, y también por trabajo, eventos y colaboraciones a los que tenía que ir, viajes, y tal. Él dirá que no, pero sí le molestaba porque hemos tenido broncas por eso. Él estaba acostumbrado a que yo estuviera en casa, pero por circunstancias empecé a estar, cada vez más, para arriba y para abajo, sobre todo en marzo porque me salieron un montón de cosas... y él me dijo que estaba hasta la p*lla de eso", ha confesado antes de soltar la gran verdad que tanto le pesaba: "Sentía que estaba viviendo la vida de Hugo, no la mía".

En ese momento, Marina rompí a llorar ante la cámara: "Hablé con Hugo y le dije que él tenía aquí su familia y su trabajo, y yo me sentía sola. Mi trabajo es así, de estar un día en Barcelona, otro en Madrid y otro en Murcia... y por primera vez he dicho 'Marina, mira por ti', porque siempre he sido la tonta que ha mirado porque todos estuvieran bien, y no es egoísta... y por primera vez siento que mi corazón me ha dicho 'mira por ti y tu trabajo'. Por primera vez he dicho 'hasta aquí', y le tuve que decir que no iba a parar mi vida por él ni por nadie... Yo lo he dado todo por él, y si quiere acompañarme, le voy a recibir con los brazos abiertos, porque le quiero".

Sin duda, Marina está muy dolida, y de momento no sabe si habrá reconciliación, pero mucho van a tener que cambiar las cosas, y sobre todo Hugo, para que haya una segunda oportunidad...

