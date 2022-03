El 'baby boom' entre las celebrities de Mediaset es una realidad: no han sido pocas las famosas que han anunciado en estas últimas semanas que están embarazadas, como Carla Barber, Violeta Mangriñán, o Miren Ibarguren, y aunque hay otras que lo están intentando (como Fani Carbajo o Marta Peñate), existe un porcentaje de famosas que aún se resisten, como Marina Ruiz. La novia del ex superviviente Hugo Paz dijo hace algún tiempo que no le importaría tener un hijo en breve... pero algo ha cambiado en ella, y parece que la cosa se va a alargar.

Marina no ha ocultado nunca que quiere ser madre joven, y se ve de sobra a sí misma siéndolo junto a Hugo, y aunque a él parece que le corre algo de prisa porque le insiste, ella ha echado el freno de repente: ahora que la vida vuelve a la normalidad poco a poco tras la pandemia, se lo ha pensado mejor: "No me vais a ver con un baby de aquí a nada por mucho que me digáis que si me animo", ha dicho tajante en su canal de mtmad, y es que tiene ahora otras prioridades: "De momento me conformo con ser la tita. Marina va a viajar y va a vivir un poquito más la vida, así que de momento, ésta que está aquí, no", ha añadido.

Mediaset

Eso sí, igual que ahora no se anima, también ha puesto una fecha: "Tienen que pasar por lo menos 3 añitos". ¿Veremos, por fin, un mini Hugo o una mini Marina para 2025? Aún es pronto para saberlo, pero tampoco se descarta el accidente: "Si viniera ahora un niño no habría problema: estoy bien de curro y de todo, así que podría traerlo a la vida", ha apuntado. Eso sí, ella va a poner todos los medios para que eso no ocurra, y es que la que fuera Miss World Jaén 2017, a sus 27 años, no está dispuesta a sacrificar su juventud (al menos de momento) por traer a un niño al mundo. ¡Habrá que seguir esperando...!

