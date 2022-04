A Jorge Javier Vázquez no le ha temblado la voz al hablar malamente de uno de los artistas más conocidos de nuestro país. En la mesa redonda de 'Sálvame' se volvía a hablar de una grande del programa que ya no está con nosotros: Mila Ximénez. Sus compañeros la añoran cada día y más ahora que Kiko Matamoros le va a seguir los pasar y va a enfrentarse a la aventura de 'Supervivientes 2022'. El colaborador se emocionaba al recordar a su compañera, pero antes de ello, Jorge Javier ha querido contar una desagradable anécdota sobre su gran Mila Ximénez y el cantante Pablo Alborán.

La visita del artista a 'La resistencia' ha sido el detonante que le ha hecho decir, sin reparos, todo lo que piensa cada vez que Pablo Alborán aparece en pantalla. "Veo a Pablo Alborán en 'La Resistencia' que conquista muchísimos corazones y yo la verdad es que, desde hace algún tiempo, me deja bastante frío cada vez que lo veo", comenzaba el presentador. Adela González, la copresentadora ahora de 'Sálvame' ha querido saber porque tiene esa opinión del cantante. "Mila Ximénez, que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él: 'Fíjate lo que me ha escrito Pablo Alborán, fíjate los audios que me ha enviado Pablo Alborán...'. El día que se va Mila Ximénez, este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila: un mensaje, un vídeo, audio y nos fue imposible", sentenciaba el catalán.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jorge Javier asegura que no solo piensa él así sobre el cantante, también gran parte del equipo de 'Sálvame', se sintieron decepcionados con el artista, puesto que el vínculo con la colaboradora era grandísimo. "De todas formas, sé el parlamento que tendrá él si se le pregunta por esto: 'No me enteré', 'a mí nadie me dijo nada', pero no es así [...]. En cualquier caso, esto no es una lista de reproches, es una decepción porque, al final, de la marcha de Mila era imposible no enterarse".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io