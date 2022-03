Kiko Matamoros toma una difícil decisión por 'SV 2022'

Repasamos el árbol genealógico de Kiko Matamoros

La vida de Kiko Matamoros en imágenes

Kiko Matamoros se rodea de quienes le apoyarán en 'Supervivientes'

Está a punto de estrenarse la nueva edición de 'Supervivientes' y las ganas de conocer a todos los participantes es cada vez mayor. El programa más visto de Telecinco lleva desde el año 2000 en antena y siempre ha mantenido unos buenos datos de audiencia. De hecho, junto con 'La isla de las tentaciones', se ha convertido en una de las apuestas seguras de la cadena. ¿Conocemos cómo se están preparando algunos participantes de esta nueva edición? Kiko Matamoros ha dado pistas en sus redes sociales del gran cambio que ha hecho para estar en toda forma para el reality.

El colaborador y su novia están de vacaciones en Las Maldivas y Kiko ha tomado una importante decisión. "Despidiéndome del tabaco para siempre", escribía el padre de Laura Matamoros fumándose en la playa su último cigarro tras muchos años.

Instagram

Kiko Matamoros dejará los platós y lo cambiará por las playas de Honduras. Esta experiencia es totalmente nueva para él y ya sabe que no va a ser nada fácil. Alguna que otra vez el colaborador se ha atrevido a decir en 'Sálvame' que quiere el helicóptero mucho más arriba de lo que lo suele colocar para el salto de los participantes.

En el programa también ha comentado que él nunca ha querido que Makoke participase en esta edición. "Entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia mí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir conmigo en una isla de 200 metros de nada", y continuaba el madrileño: "Es más, he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io