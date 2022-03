Jorge Javier no ha podido evitar sacar su lado más reivindicativo en el plató de 'Viernes Deluxe' tras recordar la noticia que desveló en 'Sálvame' Gema López sobre la herencia de Isabel Pantoja. El presentador ha recordado que han existido compañeros de profesión que no han dudado en negar rápidamente la información dada por la colaboradora. En concreto, ha hecho a Beatriz Cortázar, que dejó claro en 'El Programa de Ana Rosa' que nada de lo que se había dicho era cierto. "¿Pero ella qué fuentes tiene?", ha indicado el presentador.

Jorge Javier ha hecho referencia a a su compañera de forma irónica. "Bea últimamente estás un poquito cariño", ha comenzado diciendo. Sin embargo, no ha querido dejarlo ahí. "Te quiero agradecer todo el apoyo que nos estás demostrando últimamente. Gracias Beatriz Cortázar, un aplauso para ella", ha pedido en plató, dejando ver que considera que últimamente no le está gustando la actitud que está teniendo en plató, algo que ha dejado más que evidente con el irónico mensaje que le ha enviado.

"Nos conocemos desde hace 20 años y te quiero agradecer el cariño que nos estás dando últimamente y lo quiero hacer públicamente. En estos momentos se agradece mucho el apoyo de una compañera", ha seguido insistiendo entre risas. Una frase con la que ha hecho referencia al difícil momento por el que están pasando ahora en 'Sálvame' donde algunos de los rostros más conocidos como David Valldeperas o Carlota Corredera se han marchado.

Antes de esto, mientras hablaban sobre la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Jorge Javier ya quiso lanzar un mensaje sin nombrar a nadie recordando que cuando se dio la noticia de su ruptura ya hubo compañeros de la misma cadena que negaron la noticia. Una situación que no le parece nada bien, y es que considera que no es nada profesional que se nieguen noticias "sin saber de dónde han venido".

Jorge Javier se lleva un gran susto en plató

El presentador ha alarmado a todos en plató al saltar de su asiento mostrando su preocupación al notar que "olía a humo". Jorge Javier ha parado la entrevista de Ivonne Reyes para saber qué estaba ocurriendo, y es que estaba convencido de que había algo que se estaba quemando. "No es broma, lo digo en serio, ¿no os huele?", ha indicado al ver que sus compañeros continuaban con el programa.

Sin embargo, Belén Esteban también ha notado este olor y no ha dudado en buscar el origen. "Viene de aquí detrás, pero fuego no hay", ha explicado tranquilizando a su compañero. Tras esto, el presentador ha abandonado el plató para ver de dónde procedía el olor, volviendo mucho más tranquilo al ver que no era nada grave.

