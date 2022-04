Lucía Etxebarria está pasando por un momento muy complicado. Mediante sus redes sociales, la escritora ha anunciado el fallecimiento de su madre. Lo más trágico de todo es que esta perdida se ha producido cuando Lucía Etxebarria se encuentra de viaje. En concreto "a 26 horas de viaje de España". Se le está complicando muchísimo el regreso al país y la escritora ha solicitado la ayuda de los usuarios de Twitter para avisar de la celebración del funeral de su progenitora.

"En Semana Santa es prácticamente imposible conseguir vuelos, por no hablar de todos los problemas derivados del pasaporte digital covid para países fuera del acuerdo de Schengen", explicaba la autora sobre los problemas que se le están acumulando. Desconocemos dónde se encuentra exactamente Lucía Etxebarria, pero está haciendo todo lo posible, a pesar de su dolor, por redes sociales.

Twitter

"Mi prioridad es regresar a España, por eso no puedo avisar a todos los amigos y amigas de lo sucedido. Si conocías personalmente a mi madre, a mí, a mi familia, te ruego que te pongas en contacto con alguien de mi familia. Ellos te informarán de dónde se va a realizar la despedida de mi madre", continua explicando a través de su Twitter.

La autora esta muy unida a su familia y en concreto a su madre, y así quiere recordarla. "Era una mujer que amaba la música, el arte, los viajes, el teatro, los animales, los niños... y a su familia. La recordamos como una mujer fuerte y resolutiva que nos enseñó a quienes la conocimos la importancia de ser fuerte y de creer en lo que se persigue. Ella creía firmemente en otra vida y falleció habiendo recibido el consuelo de su religión. No murió sola", dice la escritora, lamentando que "no pude despedirme en su lecho de muerte, pero si me despedí de ella antes de irme, y mi último recuerdo es bonito". Nuestro más sentido pésame.

