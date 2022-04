Belén Esteban y Marta Riesco llevan meses lanzándose dardos. Ambas han protagonizando un intercambio de descalificativos desde que salió a la luz la relación de la periodista con Antonio David Flores, que se han intensificado en los últimos días. La de Paracuellos afirmó que se "descojonaba" cuando veía a la periodista en televisión hablando sobre su relación sentimental con el exguardia civil y ella, justo el día que rompió su relación en directo, reaccionó a sus palabras afirmando: "Yo me descojono de gente que no ha hecho nada en la vida" y le recordaba a la Esteban que ella había "ido a la universidad".

"No me merezco que me hablen así. He estado estudiando y a mí que una persona diga 'me descojono de ella'... No merezco el trato vejatorio que me han dado. A mí no se me ha conocido porque yo he estado con alguien famoso. A mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido" y que no era famosa por "haber vendido sus penurias en televisión".

Que no son las mejores amigas lo saben todos los que las siguen en televisión o en sus redes sociales pero de no poder verse a llegar a casi llegar a las manos hay una gran paso. Y esto es justo lo que pasó el pasado 11 de abril, Marta Riesco y Belén Esteban protagonizaron una fuerte bronca en La Muralla, el restaurante que está en las inmediaciones de Mediaset y al que suelen acudir los rostros conocidos de la cadena.

Al parecer, fue un encuentro totalmente fortuito en el que la periodista de 'El programa de AR' al ver a la de Paracuellos se dirigió hacia ella para recriminarle lo que había dicho. Belén le habría contestado que "vale" y que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad. También le pidió que no hablase de su hija. La conversación ha ido subiendo de tono hasta tal punto que las personas que las acompañaban han tenido que separarlas. Según los testigos, de no ser así, ambas hubieran llegado a las manos.

Horas antes de que se produjera esta bronca a la vista de todos, Belén Esteban había publicado en su cuenta de Instagram, un Story en el que escribía: "A mí no me silencia NADIE", en clara referencia a Marta Riesco. Un post que acompañó de la canción de Fangoria 'Dramas y comedias'.

