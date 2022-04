Tener una relación mediática no es, precisamente, un camino de rosas, y si no que se lo digan a Marta Riesco. La ahora ex novia de Antonio David Flores, con el que acaba de romper, ha visto su vida puesta patas arriba desde que anunciara que se había enamorado del ex de Rocío Carrasco. Aunque él nunca ha dado la cara por esa relación públicamente, Marta se ha hartado de defenderle siempre en pantalla contra viento y marea. Una exposición que empezó a pasarle una factura muy alta hace semanas, pero que ahora ha tocado techo y, tras protagonizar una sonada pelea fuera de los estudios de Mediaset con Belén Esteban, Marta ha decidido que es momento de retirarse... al menos temporalmente.

Así lo ha anunciado este martes a través de su cuenta de Instagram, donde ha dicho a sus seguidores que se tomará un tiempo de desconexión: "Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos". Un mensaje con el que ha preocupado a muchos de sus compañeros.

Pepe del Real, colaborador de Telecinco, revelaba que hacía tiempo que algo le pasaba a Marta y que no la veía bien: "Está superada por la situación y eso le preocupa. Esta mañana ha venido pero le cuesta concentrarse y yo creo que necesita un parón. Yo creo que ella terminará petando". Casi al mismo tiempo, Marta anunciaba su intención de marcharse lejos de los focos: "Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso os lo prometo", apuntaba, antes de dar un consejo a todos: "Elegid la salud mental por encima de todo y de todos".

Ese consejo llega tan sólo unos meses después de que Marta recibiera la baja laboral por el estrés que la exposición por su relación amorosa le había provocado. La periodista acudió incluso a la Clínica López Ibor de Madrid para acreditar su delicado estado de salud mental, un estado que ha intentado mejorar desde entonces, pero que ha desembocado en la necesidad de alejarse y tomarse un tiempo para aclarar su cabeza.

