Marta Riesco está cansada. Este viernes 8 de abril, la periodista estaba ilusionada preparando la celebración de su cumpleaños. Todo estaba preparado para que hiciera aparición en la fiesta junto a su novio, Antonio David, sería la primera aparición pública de la pareja. Sin embargo, a última hora el exguardia civil se ha descolgado del plan, algo que ha provocado el enfado de la periodista que ha establecido el límite de la relación y ha anunciado su ruptura.

La periodista ha acudido a 'Ya son las ocho', desde donde estaba previsto que acudiera a la fiesta de cumpleaños. En lugar del rostro alegre que se esperaba de una cumpleañera, la periodista se mostraba visiblemente dolida. "Yo he luchado hasta al final, estoy enamorada de él pero me debo a mi misma y me tengo que merecer un respeto a mi y a la familia, y hoy se me está faltando el respeto a mi y a mi familia", explicaba en el plató de su programa.

Telecinco

Muy dolida y cansada, Riesco, quien agradecía el martes un gesto romántico de Antonio David, ha asegurado que todo estaba prepara para esta primera aparición porque "creíamos que ya había pasado ese tiempo prudencial y parecía que estaba todo bien pero de nuevo parece que no, y estoy muy cansada, y tiro la toalla". "Solo he pedido que me dejaran ser feliz el tiempo que no he podido", ha zanjado. "Aquí no hay malos, ni buenos, ni víctimas".

Una de las cosas que ha asegurado que está cansada es, precisamente, de no poder contar las cosas claramente: "No son las cosas tal cual se han contado y se conocen", aseguraba pidiendo a sus compañeros "leer entre líneas" de todo lo que se dice, incluida su relación con Rocío Flores: "se ha llegado a un pacto interno de que no se habla de estas cosas". "Rocío ha tenido un comportamiento excepcional conmigo, se lo agradezco muchísimo porque yo siempre la he querido y estos últimos días todavía más porque he tenido que darle muchas explicaciones de cosas que no he hecho bien", añadía.

A preguntas de sus compañeros ha sentenciado el motivo por el que realmente ha dejado todo: "Creo que está enamoradísimo de mi al igual que yo pero creo que hay cosas que no se pueden hacer. Me duele porque yo lo he dado todo, era hasta ese día una persona muy respetada en mi trabajo, pero aún así he asumido todo lo que me ha venido detrás de la mejor manera. Creo que lo que sí me merecía hoy es que, hubiera pasado lo que hubiera pasado, se hubiese dado un golpe sobre la mesa y no ha ocurrido".

