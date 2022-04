Conocemos los planes que tiene Belén Esteban para este verano y no pueden ser más divertidos. El verano es tiempo para disfrutar de nuestras playas, de los chiringuitos, el buen tiempo, la familia y también hay hueco para la cultura y el ocio. La colaboradora de 'Sálvame' ha anunciado a través de sus redes sociales el planazo que le espera para julio.

"Hoy hace 1 mes que salió 'Motomami' y me emociona muchísimo anunciaros que voy a hacer esta gira por tantas ciudades del mundo. ¡Que ganas de veros a todos!", eran las palabras exactas de la artista Rosalía anunciando su tour mundial. Como buena amiga y gran fan de la cantante, Belén Esteban no quiere perderse el concierto que dará la artista en Madrid. En concreto el concierto será el 19 y 20 de julio en el Wizink Center.

La de Paracuellos es la fan número 1 de la catalana. De hecho, la sección que tiene ella en 'Sálvame' lleva como banda sonora la canción de Saoko, una de las obras nuevas de la artista. Hace solo unas semanas, Belén Esteban presumía de amistad al compartir su disco firmado. "Para mi Belén que la quiero mucho", se podía leer en una nota sobre el disco 'Motomami'.

Parece que no es la única relación VIP que tiene la colaboradora. Este pasado lunes descubrimos que Belén Esteban tiene un cariño enorme al rey emérito Juan Carlos I. Hace algo más de un mes, la de Paracuellos del Jarama visitaba Dubai para presentar sus productos de alimentación y confesaba que intentó reunirse con el rey.





