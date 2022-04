Belén Esteban y su talento oculto View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La de Paracuellos ha mostrado una imagen en blanco y negro que nos ha dejado sin palabras. Ella sentada frente a un piano y haciendo como que lo toca. "La verdad es que valgo para todo", escribía junto a las imágenes.

La tierna felicitación de David Beckham a Victoria View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El exfutbolista inglés ha querido felicitar a su mujer con unas tiernas palabras y unas románticas imagen en su 48 cumpleaños. "Felicidades a la esposa, mami y mujer de negocios más increíble", ha escrito junto a la instantánea.

David Bisbal y sus tiernas vacaciones en familia View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense que está a punto de estrenar su tema "Se nos rompió el amor", ha compartido unas imágenes de sus minivacaciones familiares en Almería junto a su mujer Rosanna Zanetti y sus hijos en común con ella: Matteo y Bianca.

Elena Furiase hace ¡pop! View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha compartido una imagen en la que podemos apreciar lo mucho que ha crecido su tripita durante su segundo embarazo. Y es que, la hija de Lolita Flores se encuentra ya en el tercer trimestre de su segundo embarazo.

Shakira y su nuevo amigo View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante ha compartido una imagen en la que aparece bailando junto a un robot en lo que parece una fiesta de Pascua que han celebrado en su casa.

