Belén Esteban: repasamos las imágenes claves de su vida

Ya de vuelta de Semana Santa, Belén Esteban ha revelado en 'Sálvame' una información sobre el rey Juan Carlos bastante curiosa. Hace algo más de un mes que la colaboradora visitó Dubai para presentar sus productos de alimentación. En ese viaje, la de Paracuellos intentó reunirse con el rey emérito pero finalmente no pudo ser. Estos días festivos, el rey ha recibido la visita de sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina junto a alguno de sus hijos. 'Sálvame' ha querido indagar en los detalles de la imagen que han protagonizado la familia y Belén Esteban no ha tenido ninguna duda a la hora de dar la cara por el emérito.

"Su familia puede ir a verle cuando le dé la gana. Antes tenía investigaciones abiertas en nuestro país, pero ya no. Yo entiendo que puede haber hecho cosas mal, pero creo que ha hecho muchísimas bien también. Por ejemplo, ser el mejor representante de nuestro país en el mundo, tomar las riendas de España tras Franco para traer la democracia o parar el 23-F".

Telecinco

"¿Todo lo que ha hecho Juan Carlos es malo? No quiero ser trending topic con esto pero ya está bien. Me gusta Juan Carlos y ahora me gusta Felipe", explicaba Belén a pesar de las críticas de sus compañeros. Ha hecho cosas que no están bien pero yo sí quiero que venga a España". ¿Habrá hablado la colaboradora con el monarca en privado?

Belén Esteban aseguraba a sus compañeros que "el rey Juan Carlos les ve no todos los días". "No he hablado con él directamente pero sí con un amigo suyo que también lo es mío y pienso mandarle mi gazpacho y salmorejo", comentaba la de Paracuellos de broma.

Telecinco

Belén Esteban, a parte de defender a su majestad, también ha querido aclarar que tiene relación con toda la familia. "La Reina Sofía y el rey Emérito Juan Carlos de vez en cuando hablan. Me duelen muchas cosas, ya hoy he dicho bastante y no me vais a sacar más".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io