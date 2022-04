Descubre las mejores noticias de moda: tendencias, compras imprescindibles...

Raquel Revuelta se coronó Miss España en 1989 y desde entonces, no ha parado de evolucionar. Dejó apartada su carrera como modelo para crear su empresa de modelos y comunicación 'Doble Erre', con la que ha triunfado y ha descubierto a grandes rostros de este país como Eva González. Además, es socia de los Baños árabes, que tiene sede en España, Nueva York, Londres o Copenhague. En el terreno personal también ha triunfado con sus tres hijos, Claudia, Miguel Ángel y Nicolás, fruto de su matrimonio con el empresario Miguel Ángel Jiménez, que falleció en febrero de 2020. Ahora ha rehecho su vida con el empresario, Luis García, con el que se ha dado una segunda oportunidad y de momento no se han planteado casarse.

Si te digo: 1989, ¿qué significa para ti?

Probablemente fue el punto de inflexión de mi vida, porque mi vida dio un giro inesperado. Yo siempre he tenido muchas inquietudes, y cuando era joven me gustaba la moda, la televisión, la estética... y, por eso, me presenté a Miss España. Pero nunca pensé que iba a ganar, fue una cosa fortuita.

Han pasado muchos años y no tiene nada que ver este mundo con lo que era. ¿Te has sentido juzgada al pasar de modelo a empresaria?

Al principio sí, y cuando me conocían, me descubrían para bien. Porque tenían una idea preconcebida, ya que venía del mundo de las misses y se creían que no estaba capacitada para ser empresaria.

Tu empresa, Doble Erre, la creas hace treinta años, y ahora está de moda el empoderamiento de la mujer.

Yo siempre me he considerado feminista, pero durante un tiempo no entendía la actitud de determinadas feministas. Entiendo que una nace con unas cualidades y se hace con esas cualidades.

¿Has sido mejor modelo o empresaria?

Yo creo que mejor empresaria, porque yo era una modelo atípica y además siempre en el mundo de la moda les ha dado mucha rabia las misses.

Empezaste en televisión de la mano de María Teresa Campos, ¿echas de menos la tele?

Sí, y además es como una asignatura pendiente porque nunca he estado contenta con mis trabajos televisivos, aunque me he divertido mucho.

"Hemos descubierto auténticos talentos"

¿Irías a 'Supervivientes'?

No me apetece, igual en las primeras ediciones sí porque era un concepto de superación. A mí me gusta más la televisión de antes, ahora se ha inventado una fórmula fácil y la de antes tenía mucho más mérito.

Has descubierto grandes caras de este país como Eva González, ¿habrías animado a tu hija a que se presentara a Miss España?

Yo nunca le he dicho nada a mi hija, a no ser que me haya consultado. Lo que teníamos claro su padre y yo era darles las herramientas necesarias a los tres para que supieran tomar decisiones.

¿Te han reconocido que has descubierto a talentos?

No lo sé, y no creo que sea una cuestión que se tenga que reconocer. Para mí es una satisfacción personal de acertar y hacer bien mi trabajo.

¿Ellas te lo han reconocido?

Algunas sí y otras no. Todas ellas tienen una gran trayectoria. Sí te reconozco que por alguna sí me he sentido defraudada.

¿Qué don les veías?

Es una cuestión de equipo, y se les ve potencial porque tienen una serie de cualidades físicas y psíquicas, porque son personas que tienen ambiciones y son inquietas.

¿Tienes que estar más amueblado física o mentalmente?

Es mitad y mitad, porque este mundo es muy de fuera hacía adentro. Date cuenta que si hablamos de modelos estás vendiendo un soporte para vender algo. Eres una simple herramienta.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos treinta años?

Lo peor es la gente malintencionada, porque pueden hacer mucho daño. Pero hay que aprender a coexistir con ellos.

¿Te sientes embajadora de la moda flamenca?

Por supuesto, y me encanta sentirme así. Porque además mi equipo y yo hemos descubierto auténticos talentos de la moda flamenca.

¿Te molesta que la reina Letizia no se haya puesto todavía un traje de flamenca?

No me molesta, pero sí que me gustaría. Este año quisimos que viniese a Simof, pero yo no ceso en el intento.

¿Por qué no te ha dado por diseñar?

Zapatero a tus zapatos. Yo soy empresaria y me tengo que centrar en eso. A mí Simof me ha costado disgustos, pero creo que son las reglas del juego.

Yo te he visto trabajar y eres una mujer de carácter.

Sí, nací teniendo mucho carácter y he aprendido a saber gestionarlo con el tiempo.

Dices que estás agradecida por los valores que te dieron tus padres, ¿tú se lo has sabido transmitir a tus hijos?

Me ha costado mucho y por las circunstancias (la muerte de Miguel Ángel, el padre de sus hijos) ha sido más difícil. Yo soy muy madraza y he tenido que asumir algunos papeles. Mis hijos son niños adultos.

"No me he planteado volver a casarme"

¿Y ahora te cuidan más a ti?

Depende del día, y les tengo que recordar que yo soy la madre.

Has pasado la barrera de los cincuenta, ¿te volverías a casar con, Luis?

No me lo he planteado.

¿Las segundas oportunidades son buenas?

Las segundas son maravillosas y son las mejores, porque no debería haber nunca una tercera. Yo creo que nos ha hecho a los dos más realistas y yo, por ejemplo, valoro mucho más la relación. Estoy más feliz. Yo no miro para atrás, porque he aprendido a vivir el presente de una manera intensa. Es una tontería mirar hacia atrás para lamentarse.

Cambiando de tema, ¿sientes que en 'Homozapping' Paco León se reía de ti?

No lo siento y si se han reído ha sido de la interpretación que hacía Paco León, de la parodia que hacía de mí. De hecho con Paco me llevo muy bien y colaboró con el Banco de alimentos de Sevilla, del que soy patrona.

¿Qué significa Sevilla para ti?

Yo amo Sevilla, y me siento afortunada por haber nacido en Andalucía.

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de fotografía: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Rene Furterer París. Agradecimientos: Restaurante Zoko Valdemarín. Avd. Valdemarín, 167. Teléfono: 912 324 937.

