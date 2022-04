Irene Rosales ha regresado un año más a la pasarela nupcial Barcenola Bridal Week como imagen de 'Pronovias'. La ex colaboradora ha confesado estar muy feliz de poder formar parte de este evento tan especial. Un acto al que ha asistido con un vestido vaporoso de color fucsia. Un momento en el que ha aprovechado para confesar que no volvería a pasar por el altar. "Me entran ganas por volver a casarme por juntar a toda mi familia. Antes sí que quería pero ahora me faltan dos personas muy importantes y me quedo con el día de mi boda", ha confesado la mujer de Kiko Rivera.

Tras esto, no ha dudado en desvelar en qué punto se encuentra su relación con el hijo de Isabel Pantoja, dejando claro qué le parecen los nuevos rumores que afirman que le podría haber sido infiel con una presentadora argentina. "No puedo mentir diciendo que no me entero de las cosas pero lo que sí es cierto es que no veo la tele porque te calientas más", ha asegurado. Descubre qué le parecen las nuevas informaciones que han salido sobre su marido haciendo click en el vídeo de arriba.

La ex colaboradora, que ha confesado estar muy feliz con la tienda de bolsos que ha abierto, ha confesado que ya se "toma a cachondeo" todo lo que dicen sobre su relación. Además, no ha dudado en 'mojarse' hablando sobre la difícil situación que está viviendo Isabel Pantoja. "Me afecta porque veo a mi marido mal", ha indicado confesando que ella no duda en darle consejos a Kiko Rivera a pesar de que él luego "hace lo que quiere". No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo.

Sus polémicas declaraciones sobre 'Supervivientes'

Durante este evento también le preguntaron sobre qué le estaba pareciendo la participación de Anabel Pantoja en 'Supervivientes'. En ese momento, la ex colaboradora confesó que no había podido verlo porque se había quedado dormida debido a que al día siguiente tenía que madrugar y estaba cansada. Pese a todo, no dudó en reconocer que la prima de Kiko Rivera cuenta con todo su apoyo y que al día siguiente ya sí pudo ver algunos momentos de la gala.

Unas declaraciones que no sentó bien a todo el mundo, y es que Jorge Javier y Belén Esteban dejaron claro que les parecía una "falta de respeto" hacia las personas que fueron sus compañeros decir que no lo vio porque se quedó dormida. "Esas cosas no se dicen aunque las hagas, sobre todo por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos", indicaba el presentador.

Al ver el revuelo generado, Irene Rosales no ha dudado en compartir un publicación a través de sus 'stories' de Instagram pidiendo disculpas por sus palabras y aclarando que no lo dijo para ofender a nadie. "Siempre intento hacerlo de la mejor manera, con educación y respeto. Nunca queriendo ofender a nadie. Quizás en algún momento se me debió malinterpretar por decir que me quedé dormida, es que necesitaba descansar, llevaba un día agotador (mis hijas, mi casa, el nuevo proyecto, mi trabajo en redes, organizar el viaje...) y al día siguiente madrugaba", ha aclarado.

Un mensaje que ha finalizado asegurando que ella apoya al programa y a Anabel Pantoja. "No quiero que nadie se sienta ofendido. Apoyo y admiro mucho el formato de 'Supervivientes', a sus concursantes y sobre todo a Anabel Pantoja. Pido disculpas si me expresé mal".

