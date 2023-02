El 20 de octubre de 2022, Kiko Rivera sufrió el mayor susto de su vida. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus y tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En sus primeras palabras tras su ingreso, el DJ agradeció las muestras de cariño.

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta, un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me he emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y al equipo médico. Me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que de no salía de ésta. Os quiero a todos muchos y si Dios quiere prontito estoy al 100%", escribió en sus redes.