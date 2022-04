¿Por qué no se hablan Rocío Carrasco y Rocío Flores?: Toda su historia

Rocío Carrasco no ha dudado en dar su opinión sobre el speech que ha hecho su hija en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora acudía a su puesto de trabajo confesando "estar decepcionada" con Olga Moreno por la publicación de la primera entrevista que concede desde su separación. Rocío Flores ha salido en defensa de su padre, algo que Lequio asegura que siempre suele hacer. Incluso Joaquín Prat le lanzaba varios zascas a la colaboradora con respecto a Antonio David Flores y Rocío seguía "sin bajarse del burro". ¿Qué piensa de esas declaraciones Rocío Carrasco?

La hija de Rocío Jurado reaparecía para estar en la presentación de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', un nuevo homenaje a su madre pero esta vez en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 11 de mayo. 'Sálvame' hacía una conexión con ella para saber su opinión sobre el speech de su hija y sentenciaba: "No te lo creas", le decía Rocío Carrasco a Gema López refiriéndose a que las críticas de su hija hacía su padre. "Le duran cinco minutos y luego se le pasa". La empresaria aún no confía mucho en las reacciones de su hija, por lo que prefiere dejarla al margen para protegerla. "Dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo la que falte a esto", explicaba.

Telecinco

"Como sabéis, hay un procedimiento que me ha puesto el ser, utilizando al niño… ¿Que si me preocupa? A qué madre no le preocupa esa situación, pero espero que más pronto que tarde se pueda solucionar", añadía la empresaria dejando claro que no quiere meter a sus hijos. "Ella (refiriéndose a Rocío Flores) está fuera del procedimiento y el 'ser' se enfrenta a pena de prisión. Fiscalía pide tres años y nosotros pedimos cuatro". Parece que los movimientos entre los Flores-Carrasco siguen activos.

