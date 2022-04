El árbol genealógico de la familia Jurado.

Rocío Flores está muy decepcionada con Olga Moreno. En la mañana del 27 de abril, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' acudió a su puesto de trabajo en el magazine de Telecinco coincidiendo con la publicación de la primera entrevista que la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha concedido tras el fin de su matrimonio con Antonio David Flores. Rocío ha querido explicar el por qué de su decepción y sorpresa ante las palabras de la madre de su hermana Lola aunque reconoce que la sigue adorando. "Me encuentro súper decepcionada y muy sorprendida. No tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo" y explica cómo se gestó la celebración del cumpleaños de su padre en Málaga donde sorprendió la presencia de Olga Moreno que posó con su ex y la madre de éste.

"Yo no había invitado a Olga al cumpleaños de mi padre"

"El cumpleaños de mi padre se celebra el domingo y yo lo organizo con mis hermanos y mi pareja y mi abuela y era una sorpresa. Yo le saco el billete a mi padre el sábado y la sorpresa me la llevo yo. La entrevista se hace el sábado y la comida es el domingo y yo no sabía nada de la entrevista" y explica que ella no había invitado a Olga al cumpleaños de Antonio David Flores. "El mismo día del cumpleaños llamo a mi casa para preguntar a mis hermanos cómo organizamos lo de ir al cumpleaños. Se pone Olga y me dice que ella también va a ir al cumpleaños. Yo no la había invitado después de todo el lío con el cumpleaños de Marta pensé que no era coherente una foto de toda la familia por todo el revuelo que se formó. Se pone Olga al teléfono y me dice que va a ir al cumpleaños y me dice que mi padre le ha dicho que vaya. Después de hablar con ella, llamo a mi padre y me dice que él ha tenido una conversación con Marta y que le ha preguntado si le importa que Olga vaya al cumpleaños, ella le dice que no tiene ningún problema en que Olga vaya al cumpleaños. Tras un comentario que surge en casa, mi padre le dice a Olga que vaya al cumpleaños. Antes de ir, mi padre habla con los medios y yo lo veo luego. Olga viene al cumple y todo genial", cuenta pero todo se tuerce cuando, un día después, Rocío conoce que Olga va a romper su silencio.

"Yo no sé de esta entrevista hasta el lunes. Me ha decepcionado en el sentido de que vienes al cumpleaños, posas con mi padre sin que él sepa el contenido de la entrevista y yo llego al cumpleaños sin saber nada de la entrevista" pero niega que le duela porque Olga cuenta la verdad. "No es por eso, yo he mirado por el beneficio de la familia, los adultos han hecho las cosas mal si hay alguien coherente he sido yo. Me duele la manera que ha habido de hacer las cosas y me acabo de enterar de que hay una segunda parte de la entrevista entrando en Mediaset". "Me hubiese gustado saber que había una entrevista y más después de la conversación que tuve con mi padre y con Olga", explica.

Rocío Flores sale en defensa de su padre algo que Lequio asegura que siemprehace aunque ella dice que no. "Mi padre ha cometido muchos errores pero no está detrás del posado de Olga, no ha organizado el cumpleaños y no sabía nada de la entrevista ni de su contenido porque sino no creo que hubiera posado con ella. Estoy decepcionada con muchas cosas que han pasado, no estoy de acuerdo con nada de todo esto porque para mí, la vida privada hay que arreglarla en casa" y arremete contra el italiano por sus palabras. "Llevo un año tragando con todo, me dices esto cuando llevo un año y medio aquí dando la cara. Si fuera por mi padre no estaría aquí. Cuando he tenido que cantarle las 40 a mi padre lo he hecho, cuando lo ha hecho mal lo he dicho públicamente y se lo he dicho en mi casa. No justifico ninguna actitud injustificable", asegura.

Rocío ha seguido mostrando su decepción con Olga con la que, hasta el momento, mantenía una excelente relación. "Olga cuenta lo que ella quiere contar. Yo no sé, hay algunas cosas que me falta sinceridad. En una cosa que me repercute. Después de operarme el pecho, tengo que venir a decir que yo no sabía que había problemas en el matrimonio sino que era por el documental. Cuando ella vuelve de 'SV' me dice que su matrimonio estaba estupendamente y mi padre me dice que si tenían problemas y ahora en la entrevista ella dice que estaban mal cosas personales" e insiste en explicar por qué está molesta. "Porque yo soy la que da la cara, un matrimonio es cosa de dos y nadie me debe nada... Cada cosa que hago lo cuento y ahora nadie me ha contado nada" y recuerda que ella siempre ha estado al lado de la ex de su padre.

"He hablado con Olga y le he dicho todo esto"

"¿Sabéis quién es la persona que ha estado desde el minutos cero con Olga Moreno? Rocío Flores, siempre que me ha necesitado he estado ahí. No es dolor por mi padre, estoy en contra de ciertas actitudes de mi padre. Te juro por mis dos hermanos que lo único que me ha llevado a este estado de nervios es haberme enterado como me he enterado" y explica que todo esto se lo ha dicho también a ella. "He hablado con ella y le he dicho todo esto. La que se encuentra con una vergüenza ajena y viene aquí a dar la cara soy yo", afirma. Repasamos la vida de Olga Moreno.

"Me han decepcionado todos, también mi padre y Marta" y cuando Lequio comentaba que Marta Riesco era la gran engañada, Rocío no está de acuerdo. "La gran engañada es Rocío Flores por parte de todo el mundo", dice. La hija de Antonio David pide que los adultos actúen con cabeza sobre todo por el bien de sus dos hermanos, Lola y David. "Espero que a partir de ahora se mire por esos dos niños, que mi hermana no pase por lo que yo he pasado con la separación mediática de mis padres y que mi hermano no vuelva a pasar lo mismo", afirma. Así ha sido la historia de amor de Antonio David Flores y Olga Moreno.

"Adoro con todo mi corazón a Olga y a mi padre"

Después, Rocío ha querido matizar sus palabras sobre Olga y agradecerle sus cuidados. "Jamás tendré nada que reprocharle a Olga por la manera en que nos ha cuidado a mi hermano y a mi. Adoro con todo mi corazón a Olga y a mi padre y solo deseo que los mayores empiecen a pensar en el beneficio de dos personas", dice y reconoce que está sobrepasada por la situación.

