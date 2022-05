Rocío Carrasco: su vida en imágenes

Rocío Carrasco no se ha callado antes las declaraciones de Marta Riesco. Es el tema del momento y esta tarde del 3 de mayo en 'Sálvame' la hija de Rocío Jurado ha tumbado el relato de la periodista con palabras. pruebas. "No llores tanto que la que he llorado he sido yo escuchando hablar de mis hijos", era una de las frases lapidarias de Rocío Carrasco de esta tarde. Esta mañana en 'El Programa de Ana Rosa' Marta Riesco no ha podido más y rompía a llorar en pleno directo. "Hablé con ella por altavoz a través del teléfono de este director", eran algunas de las frases contundentes de la periodista. ¿Cómo le ha rebatido Rocío Carrasco?

Antes de llegar al plató y poner las imágenes del restaurante, Rocío Carrasco ha dejado bien claro que ella "nunca" ha hablado con la periodista. "No hablé con ella y voy a demostrarlo con las cámaras de seguridad del restaurante donde se supone que se produce la llamada. 'El ser' (Antonio David Flores) no se ha ido de Telecinco. Esta más presente que nunca. Ejerce violencia vicaria sobre mí (...) Le tendrían que poner un candado en la boca para que no mienta", eran algunas de las aclaraciones de la hija de Rocío Jurado.

'Sálvame' ofrecía las imágenes en donde se puede ver a Luis Pliego, director de una revista, levantándose para atender la llamada de Marta Riesco, la cuál dura un minuto y se produce totalmente alejada de la mesa en dónde se encontraban Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La periodista ha recalcado muchas veces que habló con Rocío, pero las imágenes cuentan otra historia, ya que cuando llega a la mesa ya ha colgado.

Si antes estaba tensa la cosa, ahora con este nueva historia parece que la periodista no va a poder defenderse, ¿o sí? De momento Rocío Carrasco ha probado que nunca se pusieron en contacto y que Marta Riesco "es una mentirosa".

