Últimas noticias de 'Supervivientes'

14 curiosidades sobre Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros

Laura Matamoros y Mar Flores han protagonizado un "momento histórico". Tía y sobrina han tenido la oportunidad de unirse en un acto en el que se celebra el 25 aniversario de Arkofluido Alcachofa de Arkopharma, un complemento alimenticio a base de extractos de hinojo y alcachofa, especialmente formulado para depurar el organismo. Un evento muy importante para ellas, ya que es la primera vez que participan en un proyecto juntas. Un momento muy especial donde no han dudado en presumir de su gran relación.

"Es un momento totalmente histórico, siempre ha sido un referente para mí y siempre he querido hacer algo con ella", ha indicado Laura Matamoros mostrando la emoción que le hacía poder estar junto a su tía en este acto. La hija de Kiko Matamoros ha reconocido que ella siempre se ha apoyado en Mar Flores para que le aconsejase, ya que ambas comparten la misma pasión por la moda. "Cuando me inicié en todo esto sí que estuvimos hablando de ello".

Gtres

Sin duda, un evento muy especial en el que ambas han tenido la oportunidad de reencontrarse, compartiendo momentos de complicidad. Mar Flores ha confesado que está muy feliz y es que ha sido "muy divertido" estar con ella. "Tiene la misma edad que mi hijo mayor y prácticamente la he criado. Me la he tomado como la hija que nunca tuve", ha reconocido asegurando que siempre que se lo ha pedido le ha dado algún consejo.

Además, durante este acto Laura Matamoros ha aprovechado para explicar cómo se encuentra actualmente y en qué punto está su relación con Benji Aparicio. "En un relación de casi siete años hay muchas subidas y bajadas. Estamos en un momento en el que estamos viendo, cada uno tiene su trabajo y sus circunstancias", ha indicado mostrándose muy esquiva a la hora de aclarar cómo se encuentran.

De los que no duda en presumir es de sus dos hijos, con los que está muy feliz. De hecho, ha confesado que aunque ahora no se lo plantea, en un futuro no descarta poder tener más hijos. "Ahora mismo estoy bien con dos pero quién sabe", ha indicado.

Laura Matamoros opina sobre la participación de su padre en 'Supervivientes'

Otro de los asuntos sobre los que no ha dudado en hablar en este evento ha sido sobre el concurso que está realizando su padre en 'Supervivientes'. La 'influencer' ha reconocido que le está dando mucha "ternura" verle allí. "Hay que recordar que tiene ya una edad y me produce ternura", ha indicado dejando claro que era el momento de que fuese allí porque sabe que es algo que él quería hacer desde hace tiempo. Además, ha dejado claro que está segura de que sus limitaciones físicas no serán un inconveniente. "Allí todo es más mental".

Respecto a su hermana Anita Matamoros, la pareja de Benji Aparicio ha reconocido que no sabe si estará viendo a su padre en el concurso. "Eso se lo tenéis que preguntar a ella". En lo que sí que confía es en que el colaborador acabe convirtiéndose en uno de los finalistas, algo que cree que sucederá. "Creo que llegarán tanto él como Anabel Pantoja", ha desvelado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io