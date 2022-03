Hija de Kiko Matamoros Fotonoticias Getty Images Laura Matamoros Flores es la tercera de los cuatro hijos de Kiko Matamoros y Marian Flores. La joven vino al mundo el 4 de marzo de 1993, cuando sus padres aún estaban juntos. Mantiene una relación sentimental con Benji Aparicio desde julio de 2016 con el que tiene dos hijos Matías y Benjamín.

Sobrina de Mar Flores Gtres Laura Matamoros es sobrina de la famosa modelo Mar Flores con la que guarda un gran parecido. Tanto la novia de Elías Sacal como su madre Marian Flores eran azafatas del mítico programa '1,2,3'. Aunque Mar ha seguido ejerciendo de modelo, su hermana decidió retirarse de la vida pública.

Ganadora de 'GH VIP 4' En 2016, a raíz de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de la cuarta edición del reality de Telecinco “Gran Hermano VIP”, Laura se convirtió en un personaje televisivo. La hija de Kiko Matamoros cautivó a la audiencia con su carisma. Emocionó a todos en su tierno, lacrimógeno y difícil reencuentro de unos días en la casa con su padre Kiko con el que finalmente acabó reconciliándose y con el que actualmente mantiene una excelente relación.

Se cayó en antes de proclamarse ganadora de 'GH VIP 4' Gtres La hija de Kiko Matamoros estuvo a punto de no recibir el premio de ganadora del reality que luego utilizó para pagar la carrera de su hermana menor Irene Matamoros. Su caída se quedó solo en un susto.

A punto de ganar 'Supervivientes 2017' Gtres Se estuvo a punto de proclamar ganadora del reality más extremo, aunque finalmente tuvo que conformarse con la

Relación de idas y venidas con el padre de sus hijos View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) El chef y empresario hostelero conquistó el corazón de Laura Matamoros a su salida de 'GH VIP'. Poco después de romper su relación con Miguel Maristany, Laura comenzó su relación con Benji Aparicio.

Engordó 23 kilos en su primer embarazo Gtres El 5 de mayo de 2018 la vida de Laura Matamoros cambió para siempre con la llegada de su primer hijo, Matías. El pequeño se convertía en el centro de la vida de la joven y su chico. La joven no lo pasó muy bien en el embarazo por la excesiva retención de líquidos y llegó a engordar 23 kilos.

Su novio influencer Gtres A raíz de la llegada de su primer hijo, las cosas se complicaron en su relación con Benji Aparicio y, en enero de 2019, separaron sus caminos. "Llevamos mal un tiempo, casi desde que nació el bebé", declaró la hija. Poco después Laura Matamoros recuperó la ilusión junto al influencer Daniel Illescas con el que vivió un breve pero intenso romance.

Madrina de la boda de su hermano Diego Matamoros View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La joven llevó el brazo a su hermano al altar en su boda fallida con Estela Grande. Para resguardar el anonimato de su madre fue ella la que quiso ejercer de madrina de su hermano Diego.

Influencer View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Con un millón de seguidores en Instagram Laura Matamoros es una cotizada influencer y se codea con las más famosas de las redes sociales. Dejó su papel como personaje televisivo para centrarse en su faceta de creadora de contenido.

Amante de los animales View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La mascota familiar de Laura Matamoros es Pipa, gran protagonista de sus redes sociales y de su vida.

Su segundo hijo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Después de darse una segunda oportunidad con Benji Aparicio, el desgaste de su relación volvió a jugarles una mala pasada. Sin embargo, cuando se enteraron del embarazo de Laura decidieron darse una tercera oportunidad. ¿A la tercera va la vencida, no?

Empresaria con Benji View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) No solo les une el amor, también los negocios. Laura y Benji tienen dos negocios juntos 'No name Bar' y 'Matis Bar', dos restaurantes con los que triunfan en el sector hostelero.

Una relación buenísima con su hermana Anita View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) No solo comparten apellido, también profesión, ya que ambas triunfan en redes sociales. A pesar de que la relación de Anita con su padre Kiko Matamoros está rota, ella y Laura mantienen una excelente relación.

