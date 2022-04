Lydia Lozano ha dado un gran susto a sus compañeros en 'Sálvame'. Si hace unos días era Belén Esteban la que tenía que ser trasladada de urgencia por una aparatosa caída en el plató, ahora Terelu ha confirmado que su compañera ha sufrido un accidente doméstico. Según han transmitido en el plató en directo, Lozano ha sido trasladada a un hospital después de haber tenido una caída en su casa en un momento en el que se preparaba para salir tranquilamente.



"¿Alguien nos está exterminando?", bromeaba Terelu, presentadora de 'Sálvame', a la hora de dar detalles de cómo había sido el accidente de su compañera. Una broma que daba lugar a que sus compañeros pidieran rápidamente un seguro de vida, entre risas, para estar alerta. "Ha sido una caída y como estamos todos tan jóvenes...", añadía con ironía despertando las risas de sus compañeros.

Telecinco

"Ella nos cuenta que estaba de pie, se estaba poniendo la bota, ha perdido el equilibrio y se ha caído sobre el brazo", aseguraba la presentadora. Eso sí, confirmaba que la periodista se encuentra bien a pesar de lo doloroso pues tiene roto el radio tras haber caído sobre su propio brazo. "Estoy bien", añadía la propia Lydia quien añadía que tendrá que estar 40 días con una escayola.

Y es que, Belén Esteban se encuentra aún a la espera de ser operada tras haber sufrido problemas con la escayola.

No es la primera vez que Lydia Lozano sufre una aparatosa caída. En 2019 la periodista tuvo que ser trasladada al hospital con una distensión en el cuello y fuerte contusión en el costado en medio de una carrera de sacos de dormir celebrada en directo.



