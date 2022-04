Belén Esteban ya se encuentra en el hospital para ser operada tras su rotura de tibia y peroné. La colaboradora ha realizado un aparatoso ingreso llegando en una ambulancia. Junta a ella se encuentra su marido, Miguel Marcos, que no ha querido separarse en ningún momento de su pareja desde que descubrió lo que le había sucedido en el plató de 'Sálvame'. De esta forma, tumbada en una camilla y tapada con una manta para que nadie le viese, la colaboradora ha realizado su ingreso.

El marido de Belén Esteban, que trabaja como conductor de ambulancias, se ha mostrado en todo momento tranquilo acompañando a su pareja. Un aparatoso momento en el que ninguno de los dos ha querido hacer ningún tipo de declaración. De esta forma, la colaboradora se enfrenta a esta operación a pesar de que en un primer momento parecía que no iba a ser necesario por haber sido una fractura limpia.

Todo surgió durante una prueba que tuvo que realizar en directo en 'Sálvame' con la que pretendían hacer un guiño a 'Supervivientes'. Pese a las reticencias de la de Paracuellos, que no quería participar porque llevaba un minivestido con estampado de leopardo y decía que se le iba a ver todo, finalmente accedió, compitiendo con Lydia Lozano. Sin embargo, no habían transcurrido ni 5 segundos cuando a Belén le fallaron las fuerzas y acabó en el suelo.

Desde el primer momento ella tuvo claro que se había roto algo porque había escuchado cómo el hueso le hacía un "chasquido". Tras esto, fue trasladada al hospital donde le pusieron una escayola y le acabaron enviando a casa. Ahora, Belén Esteban hace frente a esta operación con el ánimo bajo, y es que parece estar muy afectada por este contratiempo que le ha obligado a cancelar muchos eventos que tenía programados para estos días.

En las impactantes imágenes de su ingreso se puede ver la pierna de Belén Esteban completamente escayolada. Ahora, tras pasar por quirófano, le esperan dos meses en los que tendrá que estar en reposo para recuperarse completamente de su lesión.

