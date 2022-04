Antonio David Flores ha reaparecido y con muchas ganas de hablar, pero no sobre el incierto futuro de su relación con Marta Riesco, sino de un tema bien distinto. El exguardia civil se ha 'colado' en la Junta de Accionistas de Mediaset para pedir que se acabe con la campaña que considera existe contra él. Ponemos comillas a la palabra colado porque lo cierto es que la participación del excolaborador televisivo en este acto estaba prevista. Para hacerlo es necesario tener, mínimo una acción, en la compañía audiovisial y solicitar su ponencia cinco días antes de la celebración de la Junta. Y así lo hizo Antonio David. Lo que sí se ha saltado es la duración del discurso, que estaba establecida en un límite de 5 minutos por participante y la suya ha durado alrededor de 20. Y de no ser por la advertencia del moderador ("Hay un turno de intervenciones de 5 minutos, lleva usted 15") hubiera durado mucho más.

El padre de Rocío Flores ha cargado duramente contra la Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame' y del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y también sobre la cadena por permitir la emisión de este. "Lo que se ha puesto de manifiesto es un ejercicio cínico sobre el machismo, ya que, habiéndome acusado frente a lo dictaminado por la Justicia como maltratador y ejecutor de violencia vicaria, incluso con un rótulo el día de mi despido, el 22 de marzo de 2021, con el número 016", afirmó Antonio David.

"Si se les hubiese acusado a ustedes o a sus hijos ante millones de espectadores como maltratadores o de ejercer la violencia vicaria con una resolución judicial de sobreseimiento, ¿hubieran podido confeccionar uno de estos estados no financieros en los que se hiciera costar que dicho documental hubiera sido un punto de inflexión en la mirada sobre la violencia machista?", añadió.

Y continuó: "¿Hasta cuándo se va a apoyar a La Fábrica de la Tele y a este documental? Me imagino que este Consejo habrá sido informado de que la audiencia del capítulo de ayer fue de un 7%". Según el padre de Rocío Flores, su despido tuvo "consecuencias para las audiencias del grupo, especialmente para las de Telecinco, que son las que generan los ingresos publicitarios". Por eso ha pedido que "el negocio de Mediaset debe cumplir unos parámetros éticos y morales que ustedes tienen que preservar y acabar con las prácticas que han llevado al grupo al estado actual de audiencias y su imagen reputacional".

Antonio David Flores ha terminado su intervención resaltando que como accionista de la cadena, su deseo es que la compañía siga creciendo y teniendo beneficios. "Les deseo a todos los componentes de la Junta muchísima suerte en este nuevo año, que los planes que tengan en mente tengan sus frutos y nuestra recompensa como accionistas", ha dicho.

Aunque su ponencia se espera no se sabía qué iba a decir, de ahí que haya habido unos minutos de silencia hasta que le han contestado con un: "Hemos tomado nota de todas sus peticiones, que serán oportunamente contestadas".

