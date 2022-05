Primeras imágenes de la boda del hijo de Carmen Borrego

José María, hijo mayor de Carmen Borrego, pasa por el altar para dar el 'sí quiero' a su novia, y lo está haciendo en esta tarde en una exclusiva finca. "José María es un gran compañero y gran profesional y aquí también estamos de celebración", explicaba Emma García ataviada con sus mejores galas mientras entraba en el plató de 'Viva la vida', acondicionado para la ocasión.



La presentadora se sentaba en una mesa de blanco mantel junto a sus colaboradores, detallando el dispositivo desplegado para la ocasión: una reportera en la finca, otro reportero en la casa de las Campos y José Antonio Avilés en una grúa para poder ver todos los detalles desde lo alto. "Se están viviendo momentos de mucha tensión aquí. Carmen Borrego ha pedido que retiremos la grúa y que ha llamado a la Guardia Civil", aseguraba Avilés desde el punto de retransmisión.



Telecinco

Visiblemente tranquilo, el novio era el primer en salir de su casa, ataviado ya con el traje con el que dará el 'sí quiero' esta tarde. Un traje de chaqueta negro. Además, se ha conocido la sorpresa que le han dado los amigos de los novios quien han entrado en motos y las novias de los amigos van todas vestidas de rojo, y que será una amiga de la infancia del novio quien oficie la ceremonia. Según han asegurado, la novia estaba vestida con un vestido blanco con espalda al aire.

A diferencia de los trabajadores que estarán en el enlace (camareros, organizadores...) los invitados no tendrán que entregar sus teléfonos móviles pese a que existe una exclusiva pactada con una conocida revista, aunque cada invitado firmaba un contrato de confidencialidad. "Los novios han querido que el aire libre sea protagonista, hay una cascada y será el lugar en el que se celebre la ceremonia, la decoración es sencilla y elegante y los invitados estarán encantados en los enormes jardines del lugar", han explicado. "Han escogido un menú muy mediterráneo y no falta ningún detalle".

Los invitados

Gtres

Alejandra Rubio con un vestido estampado de Hannibal Laguna junto a Kike Calleja, gran amigo de la familia. La joven ha acudido acompañada de su novio, Carlos, del que está completamente enamorada y con el que ya piensa en boda.

Gtres

José Carlos Bernal, el marido de Carmen Borrego. El empresario no ha dudado en acudir a la boda del hijo de su mujer.

Gtres

María Teresa Campos. La abuela, que ha vivido con mucha emoción la boda de su primer nieto, se ha decantado por un vestido en color rosa palo con encaje floral.

Gtres

Terelu Campos con un traje de dos piezas en color lila y verde con salones de color morado.

Gtres

Kike Calleja ha posado junto a su futura mujer Raquel Abad, los dos han tomado buena nota para su próximo enlace.

