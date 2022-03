¿Cómo es de verdad la relación entre Kiko Hernández y Carmen Borrego? Descubre en este vídeo cómo se llevan los dos colaboradores que antes eran enemigos y ahora amigos. La hija de María Teresa Campos, cuya madre acaba de recoger el premio Andalucía de Periodismo a su trayectoria, abre su corazón a su compañero y hace sus confesiones más íntimas EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS. La colaboradora de 'Sálvame' habló, sin tapujos y gratis, de su familia, sus peores y mejores momentos y de sus compañeros de trabajo revelando que María Patiño había sido una de las personas que peor se lo había hecho pasar aunque la presentadora de 'Socialité' ya le ha contestado acusándola de 'estafadora'.



En el vídeo de la parte superior, puedes ver cómo es, en realidad, la relación entre Carmen Borrego y Kiko Hernández. Ellos son los primeros sorprendidos de su actual buena sintonía después de haber sido 'enemigos íntimos'. Gracias a estas imágenes, además de ver el 'making of' de la entrevista EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS que el colaborador le hace a su compañera frente a frente, podrás descubrir cómo se llevan fuera de un plató de televisión. ¡Dale al play!

Carmen Borrego y Kiko Hernández compartieron risas y buenos momentos durante la sesión de fotos para nuestra revista como podrás ver en el vídeo de la parte superior. El colaborador logró que su compañera fuera más sincera que nunca y le contara algunos de sus secretos mejor guardados como que había ganado más de ocho millones de euros que se había gastado porque es muy caprichosa o que no veía a su hermana Terelu feliz. Repasamos, en imágenes, la vida de Terelu Campos.

