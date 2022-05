María Patiño ha protagonizado un gran momento en el plató del 'Deluxe'. Sin ella proponérselo, se ha convertido en la protagonista del programa por unos minutos después de que su vestido la jugase una muy mala pasada durante el polígrafo de Pipi Estrada. En el momento en el que se le preguntaba al presentador "¿Has hecho el amor alguna vez en un despacho?", Patiño hacía un comentario por el que Jorge Javier se giraba a mirarla mientras bebía agua, con lo que, al verla casi se atraganta de la risa.

"¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?", preguntaba anonadada María mientras veía a su compañero reír y señalarla. "¡Ay, mis pechos! ¡Están fuera!", se podía escuchar a la periodista mientras la realización únicamente pinchaba la cara de Jorge Javier riéndose por el momento surrealista que estaban viviendo. En ese momento, María se puso de pie de espaldas a la cámara y arropada por Lydia Lozano y Rafa Mora se colocaba.

Mientras intentaba colocarse el vestido negro de hombros caídos con amplio escote cuello barco, Lydia Lozano gritaba: "¡Es que estás todo el día igual, María! Vente a la trastienda". Así ambas acudían detrás del pantallón para poder colocarse el vestido mientras el resto de colaboradores se reían a carcajadas y ponían en evidencia el motivo del desastre: "Si es que con esos pechos no se puede ir sin sujetador y con esos escotes".

Finalmente, la colaboradora volvía de nuevo a su silla junto a su amiga Lydia con una sonrisa riéndose del momento que acababa de protagonizar, mientras que comenzó a sonar "Ay mamá" de Rigoberta Bandini en el plató y Patiño no tuvo problema en bailarla. Eso sí, sin moverse mucho para evitar otro momentazo.

