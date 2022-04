Marta Riesco ha desvelado en más de una ocasión que se ha sentido muy atacada por algunos de sus compañeros de profesión después de confirmar su noviazgo con Antonio David Flores. Una situación que ha provocado que decida defenderse cargando contra algunos de ellos como Alessandro Lequio. Ahora, la colaboradora ha decidido seguir respondiendo a las críticas que está recibiendo, en esta ocasión haciendo referencia a las declaraciones que ha realizado María Patiño sobre ella.

La reportera ha indicado en más de una ocasión que todas las polémicas en las que se ha visto envuelta tras hablar de su relación con el padre de Rocío Flores le han pasado factura, dejando claro que ella "no quería convertirse en un personaje público". Una afirmación que María Patiño puso en duda, y es que la presentadora de 'Socialité' le acusó de estar "buscando solo la fama".

Ahora, Marta Riesco ha optado por responderle a través de sus redes sociales con un contundente mensaje en el que deja claro que ha intentado estar apartada del foco mediático mientras que ella en su programa comenzaba a sacar datos sobre su vida privada. Además, ha cargado contra ella sacando a relucir la primera aparición pública de María Patiño en 'Amor a primera vista'. Descubre todo lo que ha dicho sobre la presentadora haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que después de estar varios meses alejada del foco mediático, Marta Riesco ha vuelto con más fuerza que nunca y dispuesta a responder a todo aquel que le ataque por su noviazgo, y es que parece que no piensa permitir que nadie le empañe su reciente éxito en la música y su felicidad con Antonio David, con quien se espera que esta noche haga su primer posado oficial durante su fiesta de cumpleaños.

