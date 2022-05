La actriz Neus Sanz ha dejado sin palabras a la presentadora de 'Socialité', María Patiño. A través de su Instagram, ha dado a conocer una de sus facetas menos conocidas que ha emocionado a la periodista cuando ha hablado de ella en su programa. La actriz de 'Los hombres de Paco' es voluntaria en hospitales, un trabajo muy duro, sobre todo, cuando está en la planta de oncología. La actriz lleva años visitando a los enfermos de larga estancia de los hospitales para pasar las tardes con ellos y despejar su mente para hacerles más amena la estancia durante el tratamiento que estén llevando a cabo.

En una primera etapa, Neus estuvo ayudando a niños enfermos de cáncer, a ellos y a sus familias, algo que le hizo romperse: "Se murió una niña a la que yo tenía mucho cariño, se llamaba Candela, cuando ella murió tuve que dejar el voluntariado durante un año porque era incluso incapaz de coger el autobús y hacer esa ruta, no podía pasar por delante del hospital. La pérdida de Candela fue un vacío muy fuerte".

Muy emocionada, Neus asegura que no se lleva nunca la carga de la pérdida de los pacientes a casa, sino que llega con ganas de volver. "Vuelvo para seguir ayudando porque creo que te ayuda a ser mejor persona. Cuando ayudas al otro a veces significa que entendiste muchas cosas de la vida". "Yo me llevo una caricia en el corazón".

Tras el reportaje, las cámaras de 'Socialité' sorprendían a María Patiño muy emocionada y sin poder hablar, llorando desconsolada: "Yo pienso que si diésemos más a los demás nos olvidaríamos más de nosotros mismos y seríamos menos egoístas", fueron las únicas palabras que la presentadora acertó a decir. Un mensaje que emocionaba a los espectadores.

