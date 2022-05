Chanel y la bailarina María Pérez se fundieron en un cariñoso beso al terminar su actuación en la final de Eurovisión 2022. Un beso que dio la vuelta al mundo y que se hizo viral en cuestión de minutos. El pasado 14 de mayo, nada más bajar del escenario, consciente del esfuerzo que acababan de hacer y de que la actuación había sido un éxito, Chanel abrazó a todos sus compañeros, de sus cinco bailarines, la cantante se paró en María Pérez, con la que se fundió en un beso en los labios tras decirle "te amo" para luego volver a abrazarse.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué hay entre ellas? ¿Son pareja? Eran algunas de las preguntas que acompañaban a las imágenes y a las que sus protagonistas han respondido, aunque sin entrar en detalles. Chanel y su equipo han visitado 'La Noche D' (La1), presentado por Eva Soriano, y han hablado de su experiencia en el certamen musical más importante de Europa, en el que obtuvieron un merecidísimo tercer puesto y que podría ser segundo, si se confirma que hubo tongo en el recuento de votos.

La cantante recibió una pregunta por parte del público: "¿Estás en una relación con la bailarina que besaste?". A lo que Chanel ha contestado: "Una relación pueden ser muchas cosas. 'Con una bailarina', hay dos bailarinas, tres conmigo. 'Que besaste', en verdad nos hemos besado todos con todos".

Captura TV

Momento en el que la presentadora del programa añadió una de las frases míticas de la gran Lola Flores: "¿Quién no se ha comido la boca con una amiga en una noche de fiesta? Todas". Y actor seguido besó a Chanel y a las dos bailarinas.



El 'fallo' de Chanel en la final de Eurovisión

La cantante también desveló del 'fallo' que hubo durante su actuación y que pasó desapercibido para todos. Aunque ella más que 'fallo' prefiere llamarlo "curiosidad". Tan emocionada estaba en el escenario que le abrió la chaqueta, algo que nunca había pasado en los ensayos. "Se ensaya la coreografía, la voz, la actitud... lo ensayas todo y esos cimientos están fuertes. Ese día, lo que te queda en el escenario es disfrutar. Pero una persona me dijo "esta chaqueta pesa mucho", me rallé y dije 'no puedo'. Pero otra persona me dijo "rompe la chaqueta, que no sea la chaqueta la que te lleve a ti" y en ese momento de la euforia, lo hice más fuerte y se abrió la chaqueta. En ese momento sí pasé un poco de nervios", ha confesado Chanel.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io