Hasta donde sabemos, Ucrania ganó en el Festival de Eurovisión 2022; Reino Unido, quedó segundo; y España fue tercera. Pero ahora esa clasificación podría cambiar. Y la representante española podría subir al segundo puesto, una medalla de plata que no conseguimos desde 1995, con la actuación de Anabel Conde. Durante la emisión de los votos del jurado en la gala final del festival, llamó la atención el fallo con las sedes de varios países para dar sus votos en directo. En ese momento, la Unión Europea de Radifusión (UER) envió un comunicado anunciando que había recalculado las votaciones de seis países tras haber detectado "patrones de votación irregulares". Los países afectados fueron Azerbaiyán, Georgia, San Marino, Polonia, Montenegro y Rumanía y, al parecer, habrían sido penalizados por haber pactado votarse entre sí.

Esos países no están de acuerdo con los votos que se subieron al marcador y lo han denunciado públicamente. Así, la cadena rumana TVR ha emitido un comunicado en el que afirman que les "sorprendió descubrir que el resultado de la votación del jurado rumano no se tuvo en cuenta en el cálculo de la clasificación final" y están dispuestos a "tomar medidas" si no se aclara este cambio a la hora de repartir los puntos. Según han hecho público, los 12 puntos de Rumanía fueron para Moldavia, y no para Ucrania; a Reino Unido no le dieron ningún punto, y no 8 como se subió al marcador; y a España le otorgaron 3 puntos, y no 1.

Los países afectados denuncian una falta de transparencia por parte de la UER. La organización se defiende explicando que "para cumplir con las instrucciones de votación del concurso, la UER trabajó con su socio de votación para calcular un resultado agregado sustituto para cada país afectado, tanto para la segunda semifinal como para la gran final, calculado a partir de los resultados de otros países con registros de votación similares". Y añade que "la UER se toma muy en serio cualquier sospecha de intento de manipulación de la votación en el Festival de Eurovisión y tiene derecho a eliminar dichos votos de acuerdo con las Instrucciones Oficiales de Votación, independientemente de que dichos votos puedan o no influir en los resultados y/o en el resultado de la votación".

Además de Rumanía, Azerbaiyán y Georgia también se han pronunciado. Si el primero confirmar haber dado 12 puntos a Moldavia, y no Ucrania. Los otros dos han desvelado que sus 12 puntos iban destinados a Ucrania y no a Reino Unido como subió al marcador. De momento, solo ha hecho pública su acta Rumanía y queda claro que de haberse alterado el resultado, Chanel hubiera sido segunda por delante de Sam Ryder, representante de Reino Unido.



