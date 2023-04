También en 2017, la actuación de Manel Navarro, representante de España, fue muy comentada en todos los foros, pero por un motivo muy distinto al de Salvador Sobral. El cantante, guitarrista y compositor español lo dio todo sobre el escenario con su tema 'Do It For Your Lover' y a pesar de su concentración, los nervios le jugaron una mala pasada y acabó soltando un 'gallo', que se convirtió en lo más recordado de su actuación. Algo que a día de hoy, se toma con humor.