El actor Chete Lera, cuyo nombre real era Ramón Mariano Fernández Lera, ha fallecido a los 72 años en un accidente de tráfico en el municipio malagueño del Rincón de la Victoria. Los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía han sido los encargados de informar de lo sucedido desvelando que todo sucedió después de que el coche del intérprete se saliese de la calzada y cayese por un desnivel de unos 50 metros hasta un río seco en la Calle del Río, junto a una zona de viveros. Al parecer, él era el único ocupante del coche, que ya había fallecido cuando consiguió llegar el equipo médico.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde mañana se le practicará la autopsia. El intérprete, nacido en La Estrada, Pontevedra, contaba con una larga trayectoria tanto profesional realizando numerosos trabajos conocidos tanto en el teatro, como en la gran pantalla y la televisión. Sin duda, una de las películas más recordadas es 'La ardilla roja'. Además, ha actuado en otras como 'Secretos del corazón'; 'Familia' o 'Abre los ojos'.

Gtres

Chete Lera era el mayor de 11 hermanos y antes de dedicarse al mundo de la interpretación realizó otros trabajos como ingeniero aeronáutico, piloto de aviación y empleado de banca. Tras pasar un tiempo decidió dar un cambio radical a su vida y se puso a estudiar psicología, donde empezó a hacer sus pinitos en el teatro junto a otros compañeros que conoció allí, momento en el que descubrió que esa era su verdadera pasión.

Desde ese momento hemos podido verle realizando numerosos trabajos en el teatro. Además, también probó con la televisión, realizando apariciones en seres muy populares como 'Los ladrones van a la oficina'; Médico de familia; Carvalho; o más recientemente 'Cuéntame cómo pasó'. Sin duda, su fallecimiento su pone una trágica noticia para el mundo de la interpretación. Una gran trayectoria donde también cuenta con algunos reconocimientos como el premio que ganó en 2002 al mejor actor en el Festival de Málaga junto al resto del reparto de 'Smoking Room'.

