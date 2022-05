La cantante Amparo Sandino lleva a sus espaldas más de 25 años de carrera pero hace cerca de diez años que frenó toda su carrera aunque hace apenas unos meses ha vuelto a la carga demostrando que sigue con muchas ganas para continuar con su guitarra y sus composiciones musicales. La colombiana ha vuelto con su canción 'No me lastimes', de la cual nos ha cantado el estribillo a capella en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas.

Sandino ha vuelto después de 14 años en Londres a Madrid. "Madrid me encanta, pero después de pasar 14 años en Londres, me di cuenta que soy muy latina y necesito desorden", nos ha confesado la cantante, casada desde hace 24 años con su marido español. Una relación muy afianzada sobre la que nos ha confesado el que ella cree que es el secreto de un buen matrimonio. Disfruta con los mejores looks de Amparo Sandino.

Después de casi tres décadas en el mundo de la música, Sandino ha celebrado haber sido toda una pionera en su campo y haber "abierto las puertas a muchas otras que vinieron detrás", pues en su época era difícil abrirse camino siendo mujer, guitarrista y compositora. Aunque no dudaba en explotar su talento en concursos variopintos tal y como nos ha explicado en este vídeo.

Ahora vuelve con un tema que de seguro nos hará bailar y disfrutar, y con un mensaje muy importante para todos, algo que tienen en común todas sus canciones: "trata del empoderamiento de la persona, de quererse a uno mismo y de aprender a decir que no en las situaciones en las que no te encuentres cómoda", nos explica la colombiana. Descubre todos los detalles en el vídeo que hay sobre este artículo. ¡Dale al play!

