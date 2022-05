Amparo Sandino regresa con fuerza gracias a su nueva canción 'No me lastimes'. La cantante protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' donde, además de posar con las mejores tendencias de moda para la temporada primavera-verano, repasa su carrera musical y nos habla de su familia. La colombiana vivió un parón en su carrera entre 2003 y 2016 y nos explica el motivo. "Porque quería quedarme embarazada. Yo estaba acostumbrada a recorrer el mundo, y no me sentía frustrada por parar. Estaba un poco hastiada del mundo de la música" y revela por qué regresó a la música. "Fue mi hija la que me dijo que volviera a cantar. Así que, paré por ella y volví por ella. Yo no me planteaba volver, pero ella ya tenía 14 años y me lancé otra vez" aunque reconoce que el mundo de la música había cambiado mucho.

Amparo Sandino, afincada en Madrid y feliz con su marido español, fue la primera latinoamericana que firmó con una multinacional en Estados Unidos y asegura que, aunque no vaya a su Colombia natal, será siempre colombiana. La cantante se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y posa con los mejores looks de esta primavera-verano.

Cita en... Restaurante Lagasca 19

Quedamos con Amparo Sandino en el Restaurante Lagasca 19, ubicado en el centro del Barrio de Salamanca de Madrid. Un local íntimo, donde se ofrece una amplia carta variada diseñada por el chef Daniel Roca, en la que el respeto al producto se convierte en la principal base de un concepto que promete fidelizar a todo aquel que lo pruebe.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama… Me desmaquillo, me echo mis cremas y mis tónicos.

En mi bolso siempre llevo… Un espejo y un gloss.

Tardo en maquillarme… Cinco minutos.

Voy a la peluquería… No voy, porque me lo corto yo y me lo peino. Cuando vivía en Londres, fui a una peluquería donde iban todas las marquesas y me cobraron un pastón. Ahora mi chica me tiñe el pelo.

Dieta… Cerrar el pico.

Ejercicio… Bailar y Pilates. Ir al gimnasio me da un pereza que me mata.

Mi fondo de armario… Jeans y chaquetas.

Cirugía estética… Estoy a favor, pero todavía no me he hecho nada, aunque igual ya me lo tengo que hacer. La mejor cirugía estética es no ser envidioso.

Amparo Sandino posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Luis Cárcamo. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Restaurante Lagasca, 19. C/ Lagasca, 19. Madrid. Telf.: 910 053 532. www.lagasca19.rest

