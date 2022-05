Los famosos más famosos: estos son los que acumulan más seguidores en Instagram

Mayka Rivera tiene un sueño y por fin se ha hecho realidad. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' lo contaba todo en su canal de 'mtmad' para que sus fieles seguidores no pudiesen perderse nada de su gran sueño. La murciana, sin pensárselo dos veces, se ha lanzado al mundo musical y confesaba que tiene planes de ser cantante y lanzar un tema que pegue este verano. La influencer, para empaparse más de este mundo y convertirse en una gran estrella, grababa todo para el mtmad de su nuevo proyecto. En concreto, Mayka ha captado todo lo que se vive en un rodaje, el de su último videoclip. ¿Con quién le gustaría hacer un hit para el verano?

mtmad

"Me encanta, me meto muchísimo en el papel. Yo creo que es fácil el papel del videoclip. Repiten muchos las cosas para sacar recursos pero es fácil", se sinceraba la joven encantada con la experiencia. Con respecto al cante, la ex participante de 'LIDLT' cree que no lo hace nada mal: "Ahora con los avances que hay creo que se quedaría una canción chula. Me han propuesto sacar temas con gente que no tienen mucho tirón, entonces yo prefiero sacar un tema a lo grande que pegue para el verano". La joven lo tiene claro, y es que quiere una colaboración o con la gran Nathy Peluso o el cantante español que más 'lo peta', Omar Montes.

Todo le va estupendamente a la joven. Los rumores de separación con Alejandro Bernardos circulaban pero la pareja, también por su canal de 'mtmad', aclaraba que están mejor que nunca. Tras un paréntesis en su relación, la pareja se daba cuenta de que se quieren de verdad.

