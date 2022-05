Ya es oficial: Mayka Rivera y Alejandro Bernardos, tras muchos rumores circulando, han confirmado que están juntos de nuevo. Su ruptura hace unos meses pilló a todos desprevenidos porque siempre se mostraban como una pareja unida, fuerte y muy romántica, pero, como siempre, la procesión va por dentro y los problemas por detrás de las cámaras. Ahora ambos se han querido sentar en el canal de mtmad de ella para hablar sobre qué pasó y por qué se han reconciliado... y con un anuncio bomba.



Ha sido Alejandro el que ha confirmado que fue él quien dejó a Mayka. "Se agobió", ha dicho ella. "Por temas profesionales, personales… se juntó un poco todo. Necesitaba un tiempo. Pero no unos días. Un tiempo de verdad para mí", ha revelado el influencer. Finalmente, han sido unos meses en los que los dos han intentado recomponer sus vidas e intentar pasar página... pero el motivo por el que han vuelto a estar juntos es porque ninguno de los dos ha podido: se han dado cuenta de que se quieren de verdad. Tanto, que él le ha correspondido a su novia tatuándose la palabra 'Equipo', como ya hizo ella hace unos meses.

Mediaset

Mediaset

"Cuando la vi en 'Baila Conmigo' me di cuenta de que no me gustaba verla con otros chicos. Tenía una mezcla de sentimientos", ha comentado él sobre el reality al que ella se presentó con intención de despejarse y buscar un nuevo novio, a lo que ella ha querido añadir: "Nos pasó un poco al revés: él se pensaba que no me quería tanto y se dio cuenta de que sí, y yo, que sí estaba muy enamorada, pensé que podía pasar página... pero no pude". Además, los dos han reconocido que sus peleas suelen ser por cosas nimias, y que si han superado este bache en la relación, ya pueden superar lo que les echen.

Mediaset

Al final, tras muchas conversaciones en las que han dejado las cosas muy claras y se han prometido amarse y respetarse para siempre, finalmente han reconocido que no pueden estar el uno sin el otro... y atentos, porque la noticia viene con sorpresa, porque Alejandro, entre la broma y la seriedad, ha dicho que la boda "para el año que viene". "A ver si es verdad. Yo lo estoy deseando", ha apuntado ella con una sonrisa. Eso sí, tendrán que ponerse de acuerdo, porque él se quiere casar a lo grande en la Catedral de la Almudena de Madrid... pero ella prefiere en su Murcia natal. Veremos cómo acaba el 'rifirrafe'...

