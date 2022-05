Laura Escanes ha acudido a 'El Hormiguero' junto a Dulceida y María Pombo. Un momento que le hacía especial ilusión y por el que estaba muy nerviosa. Sin embargo, parece que poco a poco ha ido relajándose y no ha dudado en defender el trabajo que ellas realizan como 'influencers', dejando claro que lo más importante es que las personas conecten con ellas, asegurando que eso se consigue siendo natural. No obstante, lo cierto es que también tiene una parte negativa, que son todas aquellas críticas que reciben.

Pablo Motos no ha dudado en preguntarles sobre este asunto, siendo muy directo con Laura Escanes a la hora de asegurar que ella, sobre todo, ha sido muy criticada por su relación con Risto Mejide. Un momento que la 'influencer' ha aprovechado para explicar cómo afronta ella esta situación. "Eso ya me va a perseguir toda la vida. Lo tengo asimilado es como mi día a día, es algo normal".

La pareja de Risto Mejide tiene claro que esa situación nunca acabará y que siempre recibirá algún comentario haciendo referencia a la diferencia de edad que le separa de su pareja. "Ya lo normalizarnos. He llegado a la conclusión de que no tengo que dejar que ellos dirijan mi vida. Pueden opinar bien o mal pero si me equivoco o no me equivoco que sea por mí, si lo hago bien o no lo hago bien lo decido yo", ha indicado dejando claro que no piensa dejar que las opiniones de sus 'haters' marquen su vida.

Lo cierto es que Laura Escanes y Risto Mejide han conseguido convertirse en una de las parejas más consolidadas pese a todas las críticas que recibieron desde un primer momento por su diferencia de edad. Ahora, cinco años después de su gran boda, los comentarios siguen sin cesar. Sin embargo, ellos intentan tomárselo con humor sin dejar que esto pueda llegar a afectarles.

