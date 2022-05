Laura Escanes y Risto Mejide están de celebración. El matrimonio cumple este 20 de mayo cinco años casados. En sus bodas de madera, la pareja está aún más enamorada que el primer día. Después de que todos cuestionasen su amor, la pareja vuelve a demostrar un año más que su amor sigue siendo tan fuerte o más que el día en el que celebraron su boda. Laura fue una de las primeras influencers españolas en pasar por el altar. La expectación era máxima y la pareja celebró su amor rodeada de personajes conocidos, tanto del mundo del corazón como de las redes sociales.

Ambos han querido recordar este día tan especial a través de sus redes sociales compartiendo instantáneas de su boda. "5 años de este momento. Casi 7 desde que nos vimos por primera vez. Y ahí seguimos. Gracias @lauraescanes por amarme #toelrrato", han sido las palabras con las que ha acompañado el publicista una estampada del día de su matrimonio con Laura. "Te quiero ❤️ bodas de madera 😜😜😜😜😜", ha escrito ella en los comentarios.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Laura también ha querido recordar este día en sus redes sociales. La joven ha querido compartir una de sus fotos favoritas y la ha acompañado de unas bonitas palabras: ""Hoy hace 5 años que nos casamos, se dice pronto", "De mis fotos favoritas. Te quiero hoy, te quise ayer y te querré mañana", escribe junto a diferentes publicaciones y rescata el vídeo en el que ambos juraron sus votos.

La joven no está de enhorabuena por sus cinco años de matrimonio con Risto. También vive un gran momento profesional. La influencer visitará, por primera vez, el plató de 'El hormiguero' junto a otras dos grandes de las redes sociales: Dulceida y María Pombo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io