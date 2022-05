La influencer Marta Lozano se ha casado este sábado 28 de mayo con su ya marido Lorenzo Remohi en Jávea, la ciudad alicantina donde surgió su amor y donde este 2022 han decidido sellar su amor en el altar. La parea ha elegido este lugar de moda para su boda de ensueño. La joven empresaria y una de las creadoras de contenido que más 'likes' acumulan en redes sociales ha reunido a un sinfín de rostros conocidos entre los que se encuentran María Pombo, Marta Pombo, Anna Ferrer Padilla, Laura Matamoros, Dulceida O Laura Escanes, que ha acudido acompañada de su marido, Risto Mejide.

La novia estaba radiante en su ceremonia religiosa celebrada a las 16.30 horas a la iglesia de San Bartolomé de Jávea, ciudad donde los novios se enamoraron y donde han decidido sellar su amor ante casi 300 personas.

Marta Lozano ha confiado en su gran día en Lorenzo Caprile, el diseñador de cabecera de doña Letizia. con un diseño muy clásico estilo princesa de manga larga, con corsé y mucho volumen y un velo cubriendo su pelo. Aunque, sin duda, lo que más ha destacado de su look ha sido la larga cola de su vestido. La joven ha optado un maquillaje en tonos nude y un clásico moño para su pelo.

Pero no es lo única que ha derrochado estilo. En el desfile de influencers que han asistido al enlace hemos podido ver a Laura Matamoros o Natalia Coll. La hija de Kiko Matamoros se ha decantado por un vestido verde y la otra joven influencer por un vestido malva.

María Frubies, Laura Matamoros y Anna Padilla a su llegada a la iglesia.

Las hermanas Pombo junto a Tomás Páramo y María García de Jaime. La influencer con un vestido amarillo de Jorge Acuña.

Teresa Andrés y su prometido, Ignacio Ayllón, que han ejercido de padrinos del enlace y que son los próximos en darse el 'Sí, quiero'. La joven creadora de contenido se ha decantado por una falda drapeada en color nude y un top negro.

El presentador Risto Mejide y la influencer Laura Escanes que se ha decantado por el color naranja.

El matrimonio formado por Tomás Páramo y María García de Jaime.

