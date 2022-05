María Pedraza View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz ha lucido un conjunto compuesto por un bikini y un pareo a juego que combina a la perfección con su color de ojos.

Juana Acosta View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) Juana Acosta ha dado la bienvenida al buen tiempo con un bañador en tono rosado y de brilli brilli que le sienta de maravilla.

Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora se ha marchado a Ibiza para disfrutar de un tiempo de desconexión. Un viaje donde ha optado por llevar un bikini blanco con el que resaltar su tono de piel.

Karol G View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) La cantante ha subido unas sensuales instantáneas en bikini negro con las que ha presumido de cuerpazo.

Sara Sálamo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha optado por estrenar el buen tiempo eligiendo un bañador negro con una pequeña apertura para disfrutar de un buen día de piscina.

Lola View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) La superviviente ha optado por lucir un bikini con estampado animal print de cebra.

Antonia San Juan View this post on Instagram A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) La actriz ha lucido un bañador de rayas con el que ha dado la bienvenida al buen tiempo mientras disfrutaba de un día de piscina.

Mar Torres View this post on Instagram A post shared by MAR TORRES ✨ (@martorresss) La ex pareja de Froilán ha presumido de figura luciendo un bikini blanco en Dubai donde ha disfrutado de unos días de desconexión celebrando la llegada del buen tiempo.

Ester Expósito View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) Ester Expósito se ha convertido en una de las famosas con más seguidores en Instagram, por este motivo su posado en bikini siempre suele ser de los más esperados con la llegada del buen tiempo, y es que son una señal de lo que se acabará convirtiendo en tendencia.

Oriana Marzoli View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' también ha querido dar ya la bienvenida al buen tiempo luciendo un bikini de lo más colorido.

Susana Bicho View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex gran hermana ha disfrutado de unos días en Tulum donde ha posado con algunos de sus bikinis, acompañándolos de la prenda ideal para acudir a la playa o a la piscina.

Blanca Suárez View this post on Instagram A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) La actriz ha recordado su estancia en Ibiza recordando uno de los bikinis con los que tuvo que posar, con un estilo muy floreado que le sienta genial

Sofía Suescun View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez ha apostado en esta ocasión por un bonito bañador negro con una decoración en la cintura.

Marta López Álamo View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Jiménez es otra de las famosas que han optado por llevar un bañador durante su estancia en las Maldivas en un color claro que resalta todavía más su moreno.

Ver esta publicación en Instagram 💦🦁💦 #Verano #Calzedonia Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 Ago, 2019 a las 7:49 PDT El posado más comentado de Paula Echevarría. La actriz ha revolucionado la red con este posado y no solo por su espectacular bikini de Calzedonia, también porque muchos se cuestionan si verdaderamente es ella, ¡no la reconocen!

Ver esta publicación en Instagram Jueves mood🍀 #siempreconmité Feliz día chic@s💚😘 Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono) el 22 Ago, 2019 a las 3:06 PDT Amelia Bono. La hija de José Bono ha compartido esta imagen en la que aparece posando con un bikini negro con el que presume de vientre plano.

Ver esta publicación en Instagram Os venis a la playa conmigo? Una publicación compartida de Mar Saura (@marsaura) el 20 Ago, 2019 a las 8:29 PDT Mar Saura La modelo y actriz demuestra que es como el buen vino: mejora con los años. Cada día está más guapa.

Ver esta publicación en Instagram Seguimos sufriendo 🏖 Una publicación compartida de Carmen Alcayde (@alcayde_carmen) el 16 Ago, 2019 a las 5:43 PDT Carmen Alcayde La presentadora de 'Aquí hay madroño' prefiere el bañador para disfrutar de una jornada playera en Denia donde pasó unos días de vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram 15 minute beach workout 🤸🏽‍♂🧘🏽‍♀ #laconstanciaeslaclave👊🏽 Una publicación compartida de Ariadne Artiles (@ariadneartiles) el 13 Ago, 2019 a las 5:45 PDT Ariadne Artiles luce tipazo en bikini. La modelo canaria ha compartido su rutina diaria en la playa para lucir un cuerpo tan tonificado como el suyo. La alimentación y su constancia la ayudan a lucir así de estupenda en bikini.

Ver esta publicación en Instagram cara A | cara B | cara pa' arriba Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 11 Ago, 2019 a las 11:05 PDT Blanca Suárez disfruta del sol de todas las formas posibles: por delante, por detrás y en la cara, para aprovechar al máximo los rayos para broncearse.

Ver esta publicación en Instagram Mallorca 💓 Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 7 Ago, 2019 a las 1:23 PDT Malena Costa, el cuerpo del verano. La modelo ha demostrado que tener dos hijos no está reñido con lucir cuerpazo y así lo podemos comprobar con estas imágenes en bikini.

Ver esta publicación en Instagram Madrid en agosto trabajando.@gottalent Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 6 Ago, 2019 a las 7:21 PDT Paz Padilla, verano en Madrid. La presentadora ha presumido de su tipazo con este bikini tan original que se ha puesto para darse un chapuzón en esta increíble piscina. Ya que no puede irse a su Cádiz querido, sobrelleva el calor de la capital en este particular paraíso.

Ver esta publicación en Instagram Escape and breathe the air of new places!✨ 📸 db Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 4 Ago, 2019 a las 7:08 PDT Rosanna Zanetti luce cuerpazo cuatro meses después de dar a luz. La mujer de David Bisbal ha compartido esta imagen en la que aparece en bikini, con la tripa plana tan sólo cuatro meses después de nacer Matteo en sus vacaciones en el Lago Di Como.

Ver esta publicación en Instagram 🦞 A gosto ☀️ A gusto 🦞 Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 4 Ago, 2019 a las 7:22 PDT Edurne luce cuerpazo en bikini. La cantante ha compartido una imagen en la que aparece luciendo tipazo con un bikini rosa estampado en las escaleras de la piscina de su casa.

Ver esta publicación en Instagram another day another bikini ⛵️ Una publicación compartida de Rocío Crusset (@rociocrusset) el 3 Ago, 2019 a las 5:43 PDT Rocío Crusset. La joven modelo está disfrutando del verano como nadie, de playa en playa y a bikini por día, ¡y todos le sientan bien!

Ver esta publicación en Instagram Pues sí, comienzan mis vacaciones!!!! @prada Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) el 26 Jul, 2019 a las 6:34 PDT Ana Fernández. La actriz ha protagonizado este espectacular posado en la piscina, demostrando que hasta con el pelo mojado y a remojo se puede estar guapa, ¡menudo estilazo!

Ver esta publicación en Instagram Baby it’s hot outside ☀️ #summer Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva) el 28 Jul, 2019 a las 1:11 PDT Eugenia Silva no para de compartir imágenes en su Instagram en las que presume de cuerpazo en bikini además de darnos envidia por los lugares donde está disfrutando de su verano.

Ver esta publicación en Instagram Hope you’re all having a great summer holiday so far ☀️ @ronanpark Una publicación compartida de RITA ORA (@ritaora) el 28 Jul, 2019 a las 10:43 PDT Rita Ora nos regala estas imágenes en las que demuestra que los bañadores están más de moda que nunca, y que con ellos puedes posar así de sensual, tanto o más que con bikini.

Ver esta publicación en Instagram W I L D 🐒 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 Jul, 2019 a las 8:57 PDT Paula Echevarría Los bikinis y bañadores que luce cada verano la actriz son un éxito de ventas para las marcas. Seguro que el trikini de Calzedonia que luce en esta imagen está prácticamente agotado.

Ver esta publicación en Instagram 🧜🏽‍♀️ Una publicación compartida de India Martinez (@india_martinez_oficial) el 15 Jul, 2019 a las 10:52 PDT India Martínez La cantante posa en aguas cristalinas con un bonito bikini estampado de braga alta que le favorece muchísimo.

Ver esta publicación en Instagram 🍀 Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 7 Jul, 2019 a las 10:07 PDT Macarena García La actriz posó así de feliz en una playa solitaria con un sencillo bikini verde.

Ver esta publicación en Instagram 💦 1-2-3 💦 Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 29 Jun, 2019 a las 8:27 PDT Blanca Suárez La protagonista de 'Las chicas del cable' es imagen de una conocida firma de lencería y es que con ese cuerpazo no nos extraña que haya protagonizado su campaña de bikinis.

Ver esta publicación en Instagram Sisters🥰 @leshadi #vacaciones #amigos #puntacana Una publicación compartida de Elisabeth Reyes (@elisabethreyesoficial) el 7 Jul, 2019 a las 7:19 PDT Elisabeth Reyes y María José Suárez Así de guapas posaron las dos amigas en Punta Cana con bañadores de la firma Shadi.

Gtres Laura Matamoros El bañador negro es un clásico y casi un imprescindible en todos los armarios. Este que ya luce la 'influencer' y colaboradora de televisión lleva un detalle de cinturón que nos encanta. Además, Laura escogió un cardigan de estampado étnico que es perfecto para cuando empieza a refrescar en la orilla.

Gtres Izabel Goulart La modelo ha optado por un bikini de top y braguita de tiro alto, un 'look' de lo más vintage que ha vuelto a estar de moda.

Gtres Kylie Jenner El estampado de lunares no pasa de moda... Cada año es tendencia, eso sí, de mil formas distintas. En este caso, la modelo lo lleva en un bikini de una sola manga y braguita brasileña.

Gtres Malena Costa La modelo ha optado por uno de los bikinis de la temporada, una apuesta de Calzedonia que combina el punto clásico con el estampado floral.

Gtres Ashley Graham La modelo apuesta por uno de los colores que arrasaron la pasada temporada: El flúor. Este año parece que vuelven a llevarse.

Gtres Winnie Harlow Y para resaltar bronceado, un rosa como este es perfecto.

Gtres Bianca Peters El clásico nunca pasa de moda... Bikini triangular y sin estampado de ningún tiempo, ¡no hay forma de fallar!

Agence / Bestimage Pippa Middleton Para las que quieren tirar de clásicos con un toque especial, siempre los hay con algún detalle en los tirantes o en las costuras, como este de Pippa.

