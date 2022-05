Miriam Pérez, ex concursante de 'MasterChef', es una de las cocineras y concursantes que más relevancia ha cogido en el concurso en los últimos años. Desde que llegara a la fama por concursar en el talent de cocina en 2017, donde tuvo un apasionado romance con Jorge Brazalent, su comunidad de seguidores ha ido creciendo exponencialmente, una comunidad que ha despertado este domingo con una impactante noticia: la joven ha sufrido un accidente de tráfico. La propia influencer de cocina ha compartido a través de su Instagram la impactante imagen que luce en la actualidad después de haber sido víctima de un accidente de tráfico mientras ella conducía su moto.

Así lo ha relatado la propia Miri quien ha compartido una fotografía en la que se la pueden ver las heridas que le ha producido ser arrollada por un coche de su moto, mientras aún se encuentra en la cama del Hospital La Princesa de Madrid, donde está siendo atendida.

Instagram

"He tenido un accidente de moto esta mediodía. Se me han comido y se ha dado a la fuga", explicaba la propia Miri a través de las stories de Instagram. "Me ha sido imposible frenar. Lo he intentado con todas mis fuerzas pero el coche estaba demasiado cerca", explicaba la cocinera de 29 años dando a conocer lo que le ha ocurrido.

El accidente ha sido altamente traumático para ella, y es que se ha encontrado el coche de manera que ya no podía dar marcha atrás. "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", destacaba la cocinera quien ha querido agradecer a todo el personal sanitario que la atendido por haberlo hecho de forma profesional. "En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io