María Hernández ha recibido estos días una de las peores noticias que puede recibir una persona en toda su vida: ha fallecido su padre. Ha sido este domingo cuando ella misma ha querido compartirlo en sus redes sociales con todos sus seguidores, intentando dejar atrás la profunda pena que siente para recordar lo cariñoso y bueno que siempre ha sido con ella: "Me quedaban tantas cosas por hacer juntos ……. ahora me toca decirte adiós, no sabes el vacío que me dejas y desde hoy mi mundo estará gris, te llevaste un trozo de mi alma contigo", ha escrito junto a una foto en Instagram de su infancia con su padre.

La influencer y ex tronista de 'MYHYV' también ha hecho memoria con algunos de los momentos favoritos que ha vivido a su lado hasta que el hombre ha dejado atrás este mundo: "Siempre recordaré esos paseos juntos comiéndonos un helado y las tardes de bolera cuando era pequeña, también recordaré esos refranes que me decías: 'María, ponte derecha que estás torcida'".

Precisamente este ha sido el motivo por el que su pareja, el futbolista del FC Cartagena Rubén Castro, no fue convocado los pasados días para jugar con su equipo en el fin de la temporada. Desde el club blanquinegro se limitaron a decir que era por "motivos personales", y ahora se han conocido esos motivos cuando su mujer ha comunicado en redes sociales la triste noticia.

María, además ha recibido el apoyo de miles de seguidores con sus 'likes' a la foto y comentarios de ánimo, como "Mucho ánimo bonita❤️un abrazo enorme", "Lo siento muchísimo, amiga 🥺" o "Mucho ánimo, te acompaño en el sentimiento! Un abrazo". También la influencer Estela Grande, modelo y ex mujer de Diego Matamoros, ha querido enviarle un mensaje breve: "Fuerza❤️", ha escrito.

