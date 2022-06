Descubre todos los retoques estéticos de Terelu Campos



Terelu Campos ha confesado esta tarde del 2 de junio en 'Sálvame' que está molesta con su hermana Carmen Borrego. Todo este malestar es provocado por Pipi Estrada, en concreto por "la complicidad" que se tienen ahora los colaboradores. Terelu y Pipi se llevan como el perro y el gato, y parece que con Carmen Borrego la relación es distinta. En la tarde de ayer, Carmen y Pipi compartieron risas y "juegos" en el programa, algo que ha fastidiado bastante a la presentadora.

"No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. No me interesa si tienen o no buen rollo. Yo no la he pedido explicaciones. Si estar así con Pipi es lo que le nace, pues que no le hagan hacer lo contrario", explicaba claramente la presentadora.

"A este señor le condenó un juez y no ha cumplido la condena de un juez. Yo nunca hablo de esta persona, no reflejéis en mí lo que dice esta persona (...) Ni me condiciona la vida ni forma parte de mi día a día. No forma parte de mis conversaciones y lo pueden decir las personas que me rodean y forman parte de mi vida", comentaba Terelu sobre su relación con el colaboradora.

También ha querido abordar cómo lleva compartir programa con su hermana. "Hay momentos que lo paso mal con Carmen Borrego en plató. Porque es mi hermana, y cuando os metéis con ella, pues se me encoge todo. Pero tengo otro papel aquí""Si a mi hermana le condiciona venir a trabajar cuando estoy yo, pues es tristísimo. Yo pensaba que así se sentiría más arropada".

