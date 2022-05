Terelu Campos, sin pelos en la lengua y bastante tajante, ha respondido a las duras acusaciones de su ex Pipi Estrada. El colaborador deportivo llegaba a 'Sálvame' con fuerza para hablar de los problemas que tuvo con la hija de María Teresa Campos cuando fueron pareja. Pipi aseguraba que el 80% de su sueldo del programa de Telecinco se lo embargan para dárselo a ella por la demanda que le puso y Terelu Campos desvelaba lo que en su momento le dijo su ex.

"En el garaje de mi casa me dijo 'voy a ganar mucho dinero contigo'". Terelu no quiere saber nada de este señor y no quiere coincidir con él en un plató de televisión, pero parece que Pipi se lo toma de otra manera, ya que a través de audios de Whatsapp se comunicaba con ella: "Es mentira. Nunca le dije voy a ganar más dinero con esta ruptura".

Telecinco

Parece que Pipi Estrada quiere llegar a un acuerdo con su ex, incluso en el audio su tono era simpático y con ganas de hacer buenas migas. Terelu Campos lo tiene claro y no se va a dejar persuadir por alguien que "le hizo daño": "He esperado mucho tiempo. Puedo esperar más. Cuando alguien dice que no ha pagado porque no le ha salido de ahí no me está ofendiendo a mí. Está ofendiendo a un juez que ha dictado sentencia y que te ha condenado. Te estás cachondeando del juez", sentenciaba la hija de María Teresa Campos mirando fijamente a cámara.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io