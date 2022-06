Este lunes 14 de junio, Tamara Falcó se ha convertido en propietaria del piso de sus sueños. A la colaboradora de 'El Hormiguero' parece que le va la vida genial. En el tema profesional está a tope y en el personal no puede estar más feliz. Hace poco que Tamara felicitaba a través de las redes sociales a su chico, Íñigo Onieva, y la felicidad que mostraba era envidiable. Ahora se ha vuelto a cumplir un sueño para la marquesa: "Yo pasaba por aquí y veía que se iba a construir algo. Me metía en internet para verlo, para ver los diferentes pisos, pero no me imaginaba que iba a poder acceder a uno", comenzaba explicando la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó en la rueda de prensa en la que le han entregado las llaves de su residencia de lujo.

Gtres

Tamara Falcó está orgullosa y feliz de la nueva casa que ha adquirido: "Por suerte, gracias a mi equipo me están saliendo bien las cosas y tengo mucho trabajo. Tengo la tengo la suerte de tener mi primer piso. Y para mí es todo un logro. No se puede comparar con la casa de mi madre, que está aquí al lado, pero es el mío. Estoy súper contenta, porque es mi sueño", confesaba la marquesa frente a la prensa.



¿Y ya tiene idea Tamara de qué estilo predominará en su nueva casa? "Tengo varias carpetas de Pinterest. Lo estoy viendo con diferentes estudios. Lo importante era el espacio", contaba la hija de Isabel Preysler. Esta nueva vivienda está situada en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro y será diseñada por Joaquín Torres, pareja del director de televisión Raúl Prieto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io